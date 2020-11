Steve Robinson rend hommage au Celtic; se compare au résultat des Rangers – .

Photo par Craig Williamson / Groupe SNS via Getty Images

Steve Robinson a rendu hommage à une « excellente » équipe celtique après que Mohamed Elyounoussi ait réussi un brillant tour du chapeau lors d’une victoire 4-1 en Premiership écossaise à Fir Park, tout en parlant au Daily Record.

Comment les cerceaux en avaient besoin.

Après une défaite humiliante 4-1 à domicile contre le Sparta Prague qui a laissé leurs espoirs terminaux de la Ligue Europa sur le maintien de la vie, le Celtic en difficulté de Neil Lennon a répondu avec une victoire bien nécessaire à Motherwell; juste leur deuxième en sept matchs.

Le joueur de Southampton, Elyounoussi, a changé le style, marquant un triplé clinique avec une tête défiant la gravité à la Cristiano Ronaldo, avant qu’Olivier Ntcham ne mette la cerise sur le gâteau avec une frappe tardive.

Le Celtic n’était pas tout à fait à son meilleur – avec Robinson insistant sur le fait que Motherwell avait ses chances et a « dominé » de grands sorts dimanche – mais c’était une belle réponse d’un côté avec un sacré point à prouver.

«Une excellente équipe. Ils ont d’excellents footballeurs et ont tenté leur chance quand ils les ont obtenus », a déclaré Robinson à plein temps.

«Je ne lis pas les critiques [of Celtic]. Je pensais juste que nous faisions face à une très bonne équipe celtique et, pendant de longues périodes, nous avons contrôlé le match.

«Ils ont tenté leur chance et nous ne l’avons pas fait. À 2-1, nous contrôlions le match et leurs deuxième et troisième buts étaient des erreurs individuelles. Ils n’avaient pas à travailler pour eux.

«Si vous faites cela contre une équipe de ce calibre, vous serez puni. Et nous l’avons fait.

Les membres les plus «exigeants» de la fanbase celtique peuvent affirmer qu’il ne s’agissait que d’un exercice consistant à masquer les fissures.

Tout comme lors de la victoire en demi-finale de la Coupe d’Écosse la semaine dernière contre Aberdeen, le match était beaucoup moins confortable que ne le suggère la ligne de score. Si Motherwell avait été un peu plus prudent dans le dernier tiers – comme les Dons sept jours plus tôt – alors cela aurait pu se passer très différemment à Fir Park.

Comme l’ajoute Robinson, une équipe de Motherwell balayée lors d’une défaite 5-1 contre les Rangers en septembre a trouvé la vie beaucoup plus facile contre le Celtic.

«C’était nuit et jour (après la défaite des Rangers). Nous avons marqué ici et ensuite perdu une de trois minutes alors que nous commençions à dominer la possession et peut-être avoir plus d’occasions.

