The Dark Pictures: House of Ashes officiellement annoncé, également disponible sur PS5

Des joueurs qui ont tous les secrets Les images sombres: Little Hope (notre critique) ont déjà jeté un coup d’œil au chapitre suivant The Dark Pictures Anthology: House of Ashes. Bandai Namco et Supermassive Games l’ont officiellement annoncé aujourd’hui.

Maison des cendres Situé en Irak en 2003. Alors que le conflit touche à sa fin, le nouveau protagoniste, l’agent de terrain de la CIA Rachel King, et une unité militaire d’élite se préparent à prendre d’assaut une usine souterraine d’armes chimiques suspecte dans les montagnes de Zagros. Cependant, après avoir atteint les coordonnées, l’unité est prise en embuscade par une patrouille locale.

Pendant la bataille, le sol cède à cause d’un tremblement de terre et les deux côtés tombent dans les ruines d’un temple sumérien. Dans l’obscurité sous le désert d’Arabie, quelque chose de mal s’est réveillé. Un nid de créatures anciennes et étranges a maintenant de nouvelles proies qu’elles peuvent abattre sans pitié et brutalement.

« Nous sommes ravis d’annoncer ce troisième jeu dans The Dark Pictures Anthology », a déclaré Pete Samuels, PDG de Supermassive Games. «Comme dans les histoires précédentes, House of Ashes offrira aux joueurs une toute nouvelle histoire et un nouveau casting de personnages, avec leurs propres rebondissements et une nouvelle menace à affronter. Nous avons hâte de partager plus de détails sur l’histoire! «

Une fois de plus, d’horribles découvertes et de décisions difficiles font face aux survivants, qui tentent d’échapper au danger mortel à travers les grottes souterraines. Vont-ils donner la priorité à leur propre survie ou surmonter leurs peurs et leurs animosités personnelles pour faire face à la menace ensemble?

Les images sombres: House of Ashes sortira en 2021 sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X | S, Xbox One et PC (numérique).