Classements TV: liste noire trempette avec finale semi-animée, Shark Tank Tops Night

HISTOIRES CONNEXES

Dans les derniers classements TV, NBC déjà renouvelé La liste noire terminé la saison 7 avec 4,1 millions de téléspectateurs au total et une note de démonstration de 0,5, en cochant dans les deux mesures. Donc je suppose que vous pourriez dire que certaines personnes… »tooned out 😎

Les lecteurs de TVLine ont donné à la finale, qui était semi-animée en raison de l’arrêt de la pandémie, une note moyenne de «B-», tandis que la saison 7 dans son ensemble a obtenu un «B +». (Lire l’autopsie.)

Autre part….

ABC | Aquarium à requins (4,6 mil / 0,7) a été stable avec sa finale de saison et a dépassé vendredi dans les deux mesures.

FOX | Vendredi soir SmackDown (2,04 mil / 0,5) était stable. (Psst, entendez comment Fox a remporté la saison télévisée? Histoire vraie!)

LA CW | Masters of IllusionL’ouverture de la saison en double épisode a fait apparaître 700 000 téléspectateurs, avec une note de 0,1. (Consultez l’horaire d’automne wiiiild de la CW.)

CBS | Les plus grandes vidéos #StayAtHome de l’Amérique a fait 4,5 mil et 0,5, tandis qu’un spécial de CBS News sur les premiers intervenants a fait 2,4 mil / 0,3.

Les chiffres Live + Same Day rapportés dans notre colonne d’audience quotidienne ne reflètent pas les performances globales d’une émission, compte tenu de l’augmentation du retard de lecture via le DVR et les plateformes de streaming. Ces chiffres Live + Same Day sont utilisés à la place pour illustrer toutes les tendances ou les superlatifs hauts / bas. Happy Fun Ball peut coller à certains types de peau.

Vous voulez participer à l’un des spectacles ci-dessus? Envoyez un e-mail à [email protected] et vous pouvez répondre à votre question via Matt’s Inside Line.