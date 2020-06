Sony met l’accent sur l’équation de la valeur plutôt que sur le prix spécifique de la PS5

Avec la date de sortie de la PlayStation 5 qui approche – dans environ cinq mois – et le design de la console révélé, l’une des dernières grandes questions auxquelles répondre sur la prochaine génération de consoles est le prix. En fait, Microsoft et Sony ont été plutôt calmes en ce qui concerne les prix de leurs consoles respectives, chacun jetant des yeux évidents l’un sur l’autre en attendant de voir qui va tressaillir en premier. Sony, cependant, n’essaie pas nécessairement d’atteindre un certain prix PS5, mais plutôt de s’assurer qu’il y a une valeur claire là où le prix PS5 arrive.

Que le prix de la PS5 finisse par être de 400 $, 500 $ ou même 600 $ (le même prix élevé qui a fortement obscurci le lancement de la PS3), le PDG de PlayStation, Jim Ryan, veut s’assurer que les joueurs en ont pour leur argent. « La sagesse conventionnelle et l’histoire montrent que notre entreprise est l’une des entreprises les plus résistantes à la récession », a déclaré Ryan dans une interview à la BBC. «Mais je pense que cela renforcera notre besoin de veiller à ce que nous nous concentrions sur la bonne équation de la valeur. Et j’insiste sur la valeur plutôt que sur le prix. »

Il a poursuivi: «Nous devons être plus attentifs que jamais pour veiller à ce que la proposition de valeur globale en termes de console et de jeux – la gamme de jeux, la qualité des jeux, la quantité de jeux – rend ce quelque chose que notre communauté aspire vers. » Ce n’est pas la première fois que Ryan parle de la «proposition de valeur» en ce qui concerne le prix de la PS5.

Les commentaires de Ryan n’ont pas nécessairement d’incidence sur le prix final de la console de nouvelle génération de Sony (et je peux dire avec presque 100% de certitude que Sony n’a même pas de prix final bloqué en interne), mais communique plutôt qu’aucun peu importe où il atterrit, Sony s’assure que la proposition de valeur correspond ou bat le nombre sur la boîte. L’entreprise ne fera aucun compromis sur les fonctionnalités uniquement pour garantir que la console respecte un certain prix inférieur. Bien que cela crée naturellement des inquiétudes quant au fait que la PS5 soit notamment plus chère – en particulier si l’on considère les commentaires de Mark Cerny l’année dernière – Sony est clairement déterminé à faire en sorte que la console ressemble à un véritable saut de nouvelle génération.

Sony a également la possibilité d’utiliser ses deux skus de console – la PS5 standard et l’édition numérique PS5 – pour jouer dynamiquement avec le prix, ce que la société envisage sans doute déjà sérieusement. Une grande partie de cette décision pourrait se résumer à la façon dont Microsoft évalue la Xbox Series X et la réaction de Sony, si elles peuvent tenir assez longtemps pour ne pas faire le premier pas sur la tarification. Cela ressemble à un jeu de poulet en cours entre les deux sociétés, qui offrent chacune sans doute des stratégies très différentes pour leurs plateformes respectives, mais avec les vacances 2020 se rapprochant de plus en plus, quelqu’un va devoir cligner des yeux en premier.

[Via: GameSpot]