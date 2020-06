4-0 dans le match de rattrapage contre Dresde: Bielefeld a pratiquement grimpé

Arminia Bielefeld a ouvert grand la porte de la Bundesliga et pourrait planifier la chambre haute. L’équipe de l’entraîneur Uwe Neuhaus a remporté le match de rattrapage de la 28e journée de match contre le Dynamo Dresden avec un score de 4: 0 (1: 0) et ne peut que théoriquement se replier sur la relégation. La huitième ascension de l’Arminia pourrait également être mathématiquement parfaite mardi.

Jonathan Clauss (10e) avec un bon lifter, le retour de l’équipe à domicile Andreas Voglsammer (62e), le capitaine Fabian Klos avec son 19e but de la saison (65e) et Cebio Soukou (87e) ont assuré des conditions claires. Le coussin d’Arminia sur le terrain de la relégation est de trois jours avant la fin de la saison avec neuf points et 18 buts.

Bielefeld a joué pour la dernière fois en Bundesliga en 2008/09.

« J’accepte maintenant les félicitations. Le gilet de sécurité est déjà prêt », a déclaré Klos. Ciel. Pour Neuhaus, la chose est également claire: « Nous avons maintenant le sentiment d’avoir grimpé, nous le savons. Ce fut une année exceptionnelle. En fait, nous n’avions des chances extérieures que si vous pouviez voir qui est descendu d’en haut. Nous avons l’objectif pas perdu de vue. «

Mardi soir, la promotion d’Arminen serait parfaite si le poursuivant Hamburger SV n’avait pas gagné contre le VfL Osnabrück. La prochaine chance pour le retour de la Bundesliga sur le canapé serait mercredi, le VfB Stuttgart, troisième, contre le SV Sandhausen, devrait réaliser un maximum de nul. Enfin, jeudi, Bielefeld pourrait tout effacer contre Darmstadt 98 par ses propres moyens.

Dynamo Dresden: la descente se rapproche

Dresde, qui a dû disputer le sixième match dans les 16 jours en raison de la quarantaine de l’équipe avant le redémarrage de Corona, a cinq points de retard sur la relégation en trois matchs et pourrait également être reléguée jeudi.

« La dernière étape est souvent la plus difficile. Et nous voulons la franchir aujourd’hui », a déclaré Neuhaus avant le match. Ciel. L’équipe semblait vouloir obéir à son entraîneur. Bielefeld était directement dans le match, après une belle passe de Marcel Hartel, le Français Clauss a surmonté le gardien dynamique Kevin Broll qui se tenait devant son but.

Cependant, les invités n’ont pas collé. À la 23e minute, Patrick Schmidt est venu au ballon dans la zone des cinq mètres, mais l’attaquant dynamo a été surpris lui-même et n’a pas pu vaincre Stefan Ortega.

Après une heure, Bielefeld a tout expliqué à Voglsammer, qui commençait dans le onze de départ pour la première fois depuis sa fracture du métatarse en février, contre les Dresdenais de Dresde de plus en plus fatigués.

Bielefeld – Dresde: les files d’attente

Bielefeld: Ortega – Brunner, Pieper (90e Behrendt), Nilsson, Lucoqui – Prietl – Hartel (90e Salger), Seufert (81e Kunze) – Clauss (48e Soukou), Voglsammer – Klos (82e Schipplock). – Formateur: Neuhaus

Dresde: Broll – Wahlqvist, Ehlers, Ballas (80. Jannik Müller), Hamalainen – Petrak (73. Marco Hartmann), Nikolaou (69. Klingenburg) – Schmidt (80. Königsdörffer), Husbauer (70. Horvath), Terrazzino – Jeremejeff. – Entraîneur: Kauczinski

