Classement des films d’Alejandro G. Iñárritu du pire au meilleur

Le travail d’Alejandro González Iñárritu est souvent imprégné de questions sur notre propre mortalité. Il est un réalisateur incroyablement réfléchi qui se concentre sur les liens familiaux et la profonde tristesse. C’est un truc lourd. Mais, c’est aussi attrayant à regarder.

Iñárritu a réalisé 10 performances nominées aux Oscars dans cinq de ses six films et en a remporté quatre lui-même. Il a traversé plusieurs genres, de la sombre comédie noire de Birdman à l’action tentaculaire et viscérale de The Revenant en passant par la bien titrée «Death Trilogy». Un trio de films indépendants qui se concentrent tous sur des histoires interconnectées liées par un événement tragique.

Son travail est captivant et honnête car il s’inspire des pertes de sa propre vie. Sa filmographie peut être stimulante mais aussi provocante car elle réussit à extraire des émotions profondes du public. Même Birdman, qui est incontestablement son film le plus édifiant (si vous pouvez l’appeler ainsi), a des messages sous-jacents qui captivent l’esprit du public. Sa passion pour le cinéma est évidente et son portfolio parle de lui-même, faisant de lui l’un des cinéastes les plus honnêtes et les plus brutaux qui travaillent aujourd’hui.