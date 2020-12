Lionel Messi et le FC Barcelone sont pénalisés après avoir rendu hommage à Maradona

Lionel Messi et le FC Barcelone ont reçu un penalty après l’hommage de Messi à feu Diego Maradona alors qu’il célébrait le but contre Osasuna (la scène dans la vidéo). Cela a été annoncé par l’Association espagnole de football (RFEF).

En conséquence, l’Argentin a dû payer une amende de 600 euros, le Barça a dû payer 180 euros supplémentaires en plus de cela.

Messi a enlevé son maillot lorsqu’il a marqué 4-0 contre Osasuna dimanche. En dessous, il portait le maillot rouge et noir Maradona de son temps avec le club argentin Newell’s Old Boys, le club de jeunes de Messi. Maradona y avait joué entre 1993 et ​​début 1994.

« Ce fut un grand moment », a déclaré l’entraîneur du Barca Ronald Koeman, commentant les acclamations: « Le but de Leo, son geste dédié à Maradona. Nous, Européens, ne pouvons pas imaginer l’importance de Maradona en Argentine. »

Lionel Messi pourra également faire face à la condamnation. Après publication Football-Fuites-Documents, l’attaquant gagne environ 71 millions d’euros par an, ce qui signifie qu’il aurait gagné les 600 euros d’amende en environ quatre minutes et demie.