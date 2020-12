eFootball PES 2021 – Pack de données 3.0 et mise à jour de la saison erschienen

Konami a le troisième pack de données et une mise à jour de saison pour eFootball PES 2021 publié, qui comprend des visages de joueurs redessinés, des ensembles de nouveaux maillots et d’autres contenus dans le jeu.

Au total, 85 visages de joueurs sont soit complètement réimplémentés avec le Data Pack 3.0, soit ont été fortement révisés et ajoutés au jeu – y compris des joueurs tels que Roger Ibañez (AS Roma), Jérémy Doku (Rennes), Pedri (FC Barcelone), Mislav Oršić (Dinamo Zagreb) et Orkun Kökçü (Feyenoord).

De plus, les joueurs de eFootball PES 2021 MISE À JOUR DE SAISON attendons avec impatience les dernières versions de plus de 100 maillots d’équipe. Il s’agit notamment des équipes nationales du ., d’Italie, du Pays de Galles et de Bulgarie, mais aussi des clubs traditionnels tels que l’AS Monaco, l’AS Roma et le FC Nantes.

Série Moment emblématique

À partir d’aujourd’hui, il y aura également de nouveaux joueurs de la série Moment emblématique dans PEST 2021 qui se produisent dans diverses campagnes myClub. D’autres joueurs suivront le mois prochain:

Frank Lampard (Partie iconique: 30 avril 2005)

Petr Čech (Jeux iconiques: 19.05.2012)

Johan Cruijff (Partie emblématique: 01.03.1978)

Patrick Kluivert (Partie emblématique: 02.02.2002)

Karl-Heinz Rummenigge (Rôle emblématique: 27/09/1980)

Franz Beckenbauer (Fête emblématique: 08.05.1976)

Lothar Matthäus (rôle emblématique: 21 novembre 1992)

Enfin, le Data Pack 3.0 propose désormais les nouvelles fonctionnalités suivantes:

le stade du FC Barcelone, le Camp Nou, a été repensé visuellement

le bal d’hiver officiel de la Premier League russe 2020/21 a été ajouté

cinq nouveaux modèles de chaussures d’Adidas: Copa 20+ Motion Blur, Nemeziz 20+ Motion Blur, Nemeziz Messi 20.1, Predator 20+ Motion Blur, X 20+ Motion Blur et un nouveau modèle de chaussures de NIKE, PHANTOM GT ELITE, ont été implémentés

Comme d’habitude, la mise à jour est disponible gratuitement.