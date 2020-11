Classement de chaque modèle Terminator par Deadliest

En 1984, James Cameron a présenté au monde The Terminator, et les films de voyage dans le temps cyborg ne sont plus les mêmes depuis. Le film de Cameron a contribué à pousser Arnold Schwarzenegger à des niveaux de superstar qui l’a aidé un jour à devenir le gouverneur de Californie… Eh bien, le «gouverneur», comme ses fans aimaient l’appeler.

Il est revenu aux côtés de Linda Hamilton pour la suite, et Terminator 2: Judgment Day est devenu l’un des films les plus réussis de tous les temps. Ce film a introduit le concept d’un type différent de Terminator, et à partir de ce moment-là, chaque film successif améliorerait le jeu en proposant des versions plus meurtrières des killbots.

Pendant que cela se passait dans les films, les bandes dessinées et les jeux vidéo ont introduit encore plus de versions du Terminator, ce qui soulève la question, quel modèle est le plus meurtrier? Il existe bien plus de types de Terminators que la plupart des fans occasionnels ne le savent, laissant des cyborgs plus meurtriers à la base de fans plus dévouée.

Lequel a réussi à tuer plus d’humains et lequel est potentiellement plus mortel que l’un des modèles qui l’ont précédé? Cet article vise à répondre à ces questions en identifiant les dix modèles Terminator les plus meurtriers, classés du plus faible au plus destructeur.