Comment jouer aux cartes de surf et aux serveurs sur CS: GO

in

Grincer l’échelle classée de CS: GO Les jours de retour peuvent être amusants au début, mais même les meilleurs joueurs du monde vivent l’épuisement professionnel quelque part le long de la ligne. Bien que faire une pause dans le jeu soit la méthode de recharge ultime, il est également possible de se détendre tout en jouant CS: GO.

Il existe d’innombrables modes de jeu occasionnels différents dans CS: GO, chacun emportant le légendaire titre de tireur dans des endroits que l’on n’imaginerait jamais. Vous pouvez vous retrouver à jouer à cache-cache dans un Harry Pottercarte à thème ou perdez-vous au rythme d’une carte de surf.

Vous devrez suivre des cours comportant divers obstacles en mitraillant. Strafing dans les cartes de surf est beaucoup plus fluide que dans les jeux classiques, et vous flotterez essentiellement. Certaines cartes de surf peuvent présenter des combats armés, mais les plus populaires sont classées comme linéaires et mises en scène.

Les cartes de surf linéaires comportent une seule piste avec une ligne d’arrivée. Cela signifie que vous chercherez principalement à terminer en une seule fois. Bien que certaines de ces cartes montrent de la miséricorde envers les joueurs en présentant des points de contrôle, toutes ne seront pas assez aimables. Si vous commencez tout juste à surfer, le gameplay basé sur les niveaux des cartes par étapes devrait être meilleur jusqu’à ce que vous maîtrisiez le mode de jeu.

Le surf est l’une des expériences décontractées les plus agréables que vous rencontrerez en jouant CS: GO, et en jouer trop peut améliorer votre timing de saut. Chaque CS: GO La carte présente des points de grenades trompeuses ou des points de vue sur les hauteurs qui vous obligeront à sauter par-dessus un coéquipier pour l’atteindre. Devenir un maître du surf peut vous assurer de ne jamais manquer un saut en lançant des grenades ou en essayant de vous rendre sur les hauteurs, ce qui vous fait gagner un temps précieux dans un tour.

Voici comment vous occuper à surfer et oublier tout ce qui s’est passé lors de votre dernier match classé.

Avant de vous lancer dans le monde du surf, vous devrez choisir une carte pour jouer. En choisir un sera difficile car il y en a trop, mais presque tous devraient faire l’affaire pour soulager les démangeaisons du surf.

Pour parcourir la sélection de surf de CS: GO, vous devrez:

lancement CS: GO et choisissez Play.

Sélectionnez Community Server Browser dans le menu déroulant.

Tapez surf ou surfez dans la barre de recherche et commencez à explorer

Vous pourrez trier les serveurs en fonction du nombre de joueurs qu’ils jouent à ce moment-là, ce qui sera également un indicateur de la popularité d’un serveur.

En cliquant sur un serveur, votre jeu commencera à télécharger la carte à laquelle vous jouerez et vous demandera toutes les règles du serveur. La plupart des règles du serveur spécifient également le niveau de difficulté de la carte, et les choses deviendront progressivement plus difficiles en passant du niveau un.

Il est également possible de trouver des serveurs plus compétitifs sur lesquels vous courrez contre la montre avec d’autres joueurs. Si vous souhaitez jouer dans un environnement plus relaxant sans aucune distraction, vous pouvez rejoindre un serveur avec zéro joueur ou télécharger une carte personnalisée pour organiser un match.

La plupart des cartes de surf populaires comportent des listes de lecture remplies de cartes de surf et peuvent devenir répétitives au fil du temps. Le téléchargement de cartes de surf personnalisées vous permettra de vous mettre au défi avec de nouveaux obstacles.

Vous serez également en mesure d’ajuster les détails les plus fins de chaque carte personnalisée, en les adaptant à vos préférences. Si vous souhaitez approfondir toutes les commandes du mode surf dans CS: GO, Vous pouvez les trouver ici.

Accédez au Steam Workshop depuis votre navigateur Web ou pendant que vous jouez CS: GOet dirigez-vous vers la section des cartes.

Une fois que vous êtes dans la section Cartes de l’atelier, commencez à rechercher des cartes de surf en tapant surf ou en surfant dans la barre de recherche. Nous vous recommandons de trier les cartes en fonction du nombre de leurs abonnés, car c’est un excellent moyen de consulter toutes les cartes de surf à succès dans CS: GO.

Si vous voyez une carte qui vous intéresse, cliquez dessus et recherchez le bouton d’inscription. Après avoir cliqué sur l’icône d’abonnement verte, vous commencerez à télécharger les cartes sur votre PC, et elles deviendront disponibles dans CS: GO.

Vous devrez vous rendre dans la section Cartes de l’atelier après le lancement CS: GO pour consulter toutes les cartes de la communauté que vous avez téléchargées. Sélectionnez la carte que vous souhaitez lire et appuyez sur Go pour la lancer.

Quelles sont les cartes de surf les plus populaires en CS: GO?

Il est assez difficile de choisir la carte parfaite parmi une mer d’options. En fin de compte, vous voudrez en jouer plusieurs pour identifier ce que vous aimez et ce que vous n’aimez pas quand il s’agit de surfer, mais il y a encore quelques cartes qui se sont révélées meilleures que leurs concurrents.

Voici les meilleures cartes de surf en CS: GO pour vous aider à démarrer.

Maître du surf de XzippyzachX

Surf Master – Capture d’écran via XzippyzachX

Surf Master est potentiellement l’une des cartes de surf les plus simples de CS: GO. Il présente toutes les caractéristiques de base du surf et comprend des cours amusants qui ne sont pas si difficiles à compléter.

C’est une excellente carte pour les débutants mais peut finir par être trop courte pour les joueurs expérimentés.

Surf_Utopia_v3

Surf Utopia V3 – Capture d’écran via Valve

Si vous recherchez plus de variété en termes de niveaux et d’obstacles, surf_utopia_v3 sera la carte qu’il vous faut. La carte de l’atelier présente une variété décente en termes de niveaux et fait un excellent travail de gestion des effets de foudre sur toute la carte.

Surf_ski_2_go de 7thMarchen

Surf Ski 2 Go – Capture d’écran via 7thMarchen

Bien que les deux premières cartes conviendront à tous ceux qui souhaitent vivre une expérience solo, elles commenceront à manquer lorsque vous inviterez vos amis dans votre lobby. Avec Surf_ski_2_go, vous pourrez transformer votre expérience de surf en une compétition amicale, et vous pourrez même augmenter les steaks en activant le gunplay.

Surf Fillory

La plupart des cartes de surf manquent de paysages et le surf en intérieur peut vieillir rapidement. La carte Surf Fillory fait un excellent travail en utilisant principalement des éléments du jeu pour donner à la carte un aspect plus réaliste et dispose d’une mer infinie pour la rendre plus proche du surf réel.

Bien que vous surfiez toujours relativement plus haut que la mer en dessous de vous, cela ajoutera encore à l’expérience globale.

Bien que la visée puisse être un talent naturel, le surf est définitivement acquis. Vous pouvez apprendre toutes les ficelles du surf en vous entraînant, et la plupart des cartes comprendront même des guides pour vous donner une longueur d’avance.

Une fois que vous avez sauté sur une rampe, vous remarquerez que vous n’avez pas besoin d’appuyer sur W pour avancer, mais vous devrez toujours utiliser vos touches de mouvement pour rester sur la rampe.

Sans appuyer sur aucune touche de mouvement, vous tomberez des rampes, et le seul moyen de l’empêcher est de vous déplacer vers elles. Si une rampe est incurvée vers la gauche, vous voudrez appuyer sur D pour vous déplacer vers la droite et rester sur la rampe.

Si vous commencez à glisser dans les parties inférieures d’une rampe, vous commencerez à prendre de la vitesse, mais vous devrez vous diriger vers la partie supérieure de celle-ci avant d’effectuer des sauts car vous aurez besoin de l’élan. De tels mouvements peuvent être effectués en faisant glisser l’angle de votre caméra. Vous devrez regarder où vous voulez aller en surfant mais faites-le lentement pour garder votre élan.

Vous ne pourrez toujours pas compléter la plupart des cartes de surf en une seule fois, même après avoir maîtrisé toutes les mécaniques du mode de jeu. Chaque serveur de surf comportera différentes dispositions et obstacles, que vous devrez étudier et maîtriser.

Regarder des guides vidéo des cartes que vous jouez peut vous aider à prendre une longueur d’avance, et nous vous recommandons également d’en regarder quelques-uns sur la façon dont vous pouvez surfer plus en douceur pour vous assurer de comprendre toutes les bases.

Certaines cartes de surf vous demanderont d’effectuer des sauts de lapin, ce qui est une compétence essentielle pour vous déplacer plus rapidement, même en mode régulier. CS: GO allumettes. Vous pourrez également utiliser cette compétence dans vos matchs classés, ce qui vous permettra d’accéder aux sites plus rapidement que de marcher.