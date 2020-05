Cinq GÉANTS DC de 100 pages passent au numérique uniquement

Crédit: DC



DC a informé les détaillants de bandes dessinées que cinq personnes avaient sollicité 100 pages géants – Titans Giant # 2, Le Flash Giant # 5, Swamp Thing Giant # 5, Teen Titans Go! / DC Super Hero Girls Giant # 1, et Wonder Woman 84 Giant # 1 – a été annulée, mais qu’ils prévoient de publier les nouvelles histoires non réimprimées numériquement à un moment donné dans le futur.

DC publie actuellement quel était le nouveau contenu dans le géants dans le cadre de leur ligne de titres « Digital-First ».

Voici les sollicitations pour les cinq annulées géants:

TITANS GIANT # 2

Comprend de nouvelles histoires et des réimpressions classiques!

EN VENTE 05.20.20 | 4,99 $ US | FC | 96 PAGES | DC

LE FLASH GÉANT # 5

Couverture par CULLY HAMNER

Écrit par GAIL SIMONE

Art par CLAYTON HENRY

Le Flash fait la course contre le Flash inversé dans l’espoir de libérer le futur Central City de l’emprise d’Eobard Thawne! À chaque tour, Eobard est sur les talons de Barry. Le Scarlet Speedster peut-il échapper à la poursuite du Flash inversé et sauver l’avenir?

Écrit par DAVE WIELGOSZ

Art par DAVID LAFUENTE

C’est Flash Day à Central City, et le défilé bat son plein, mais une personne n’est pas ravie: Barry Allen. Détestant l’attention, Barry veut juste que la journée soit finie, mais cela pourrait arriver plus tôt que prévu lorsque Tar Pit se présentera!

Plus ces contes de réimpression:

• «Gorilla Warfare Part Five», The Flash # 17 (2013)

• «La mort et la vie d’Oliver Queen, quatrième partie» de Green

Flèche n ° 4 (2016)

• «Secrets Part One», de Blue Beetle # 5 (2006)

EN VENTE 06.10.20 | 4,99 $ US | FC | 96 PAGES | DC

SWAMP THING GIANT # 5

Écrit par MARK RUSSELL

Art et couverture par MARCO SANTUCCI

Le meurtre est arrivé au bayou, sous la forme d’un culte qui vise à détruire la civilisation et à reconstruire avec Swamp Thing comme roi. Encore plus horrible, la Sunderland Corporation a utilisé l’ADN de Swamp Thing pour créer des clones auto-récoltants!

Écrit par PHIL HESTER

Art par TOM MANDRAKE

Swamp Thing suit la lumière mystérieuse du Fifolet alors que l’esprit le conduit vers ceux qui en ont besoin. Mais que faire si la lumière mystérieuse a un but plus profond? Et si elle en sait plus sur le passé de Swamp Thing qu’elle ne le laisse croire… et si elle essaie de ramener Alec Holland à la maison? Plus ces contes de réimpression:

• «Emerald Apocalypse», Swamp Thing # 5 (2016)

• «The Poison Truth Part Five», de The Hellblazer # 5 (2017)

• «Double or Nothing», de Zatanna # 5 (2010)

EN VENTE 24/06/20 | 4,99 $ US | FC | 96 PAGES | DC

TEEN TITANS GO! / DC SUPER HERO GIRLS SPECIAL GIANT # 1

Couverture par YANCEY LABAT

Écrit par AMANDA DEIBERT

Art par ERICH OWEN

Kara est excitée d’avoir un week-end entier pour se préparer à toutes sortes de chaos de moshing, mais les autres Super Hero Girls continuent de l’interrompre «moi le temps». Lorsque le désir de solitude de Kara se réalise, les filles deviennent une à une

obsédée par une nouvelle application, c’est à Supergirl de sauver Metropolis – et ses collègues héros – par elle-même!

Écrit par DEREK FRIDOLFS

Art par AGNES GARBOWSKA

Dans ce conte de Super Hero Girls, Bumblebee est fatigué d’être toujours minuscule! Karen décide de créer un appareil qui la rendra grande au lieu de petite, mais lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu, les autres filles suivront un cours intensif pour voir le monde à travers les yeux de Bumblee!

Plus ces contes de réimpression:

• «Robin le premier», Teen Titans Go! # 4 (2014)

• « Teen Titans Go … Fish! » Teen Titans Go! # 4 (2014)

• «Prank’d», de Teen Titans Go! # 5 (2014)

• «Ne regardez pas», de Teen Titans Go! # 5 (2014)

• «Mais les jeux ne peuvent jamais me blesser», de Teen Titans Go! # 6

(2014)

• «Sleep Over», de Teen Titans Go! # 6 (2014)

EN VENTE 06.03.20 | 4,99 $ US | FC | 96 PAGES | DC

WONDER WOMAN 1984 GIANT # 1

Couverture par NICOLA SCOTT

Écrit par ANNA OBROPTA et LOUISE SIMONSON

Art par BRET BLEVINS

Dans ce lien avec le film WW84… Lorsqu’une tentative de cambriolage échouée provoque une situation d’otage au Smithsonian Museum of Natural History, Diana Prince est obligée de laisser son groupe d’adolescentes pour que Wonder Woman puisse sauver la situation! Mais Wonder Woman pourra-t-elle traduire dix hommes armés en justice et retourner à temps dans son groupe de tournée?

Écrit par STEVE PUGH

Art par MARGUERITE SAUVAGE

« Chérie, j’ai rétréci mes amis »

C’est les années 80, et la cupidité est bonne pour ceux qui ont déjà tout. Wonder Woman et Steve Trevor traquent le cerveau téméraire qui fait bouger le pouvoir ultime… le vol du lasso doré de Diana!

Plus ces contes de réimpression:

• «Deadly Arrival» de Wonder Woman # 3 (1987)

• «Le sang du guépard», Wonder Woman # 301 (1987)

• «Dark Challenger», de Wonder Woman # 301 (1983)

ONE-SHOT | RÉTRO-SOLLICITÉ

EN VENTE 27.05.20 | 4,99 $ US | FC | 96 PAGES | DC