Le premier regard de Ted Lasso amène Jason Sudeikis sur Apple TV + – / Film

Holy crud! Verrouillez les portes, cachez les enfants, éteignez toutes les lumières, car voici Ted Lasso! La nouvelle série de comédies Apple TV + Jason Sudeikis en tant qu’entraîneur de football universitaire du Kansas qui est embauché pour entraîner une équipe de football professionnelle en Angleterre. La comédie s’ensuit! Ai-je mentionné le nom de ce chat cool est Ted Lasso?! Loin! Apple a révélé un Ted Lasso regardez d’abord aujourd’hui, et vous pouvez le voir ci-dessous.

Voir! Ses Ted Lasso! Qui est-il et que veut-il de nous? Selon Apple, Ted Lasso est «un petit entraîneur de football universitaire du Kansas embauché pour entraîner une équipe de football professionnelle en Angleterre, bien qu’il n’ait aucune expérience de l’entraînement de football». Le spectacle est originaire de Sudeikis et Bill Lawrence, et sera présenté en première mondiale sur Apple TV + le vendredi 14 août.

En plus de jouer, Sudeikis est producteur exécutif aux côtés de Bill Lawrence (Scrubs) via ses Doozer Productions, en association avec Warner Bros. Television et Universal Television, une division de NBCUniversal Content. Jeff Ingold est également producteur exécutif et Liza Katzer est co-productrice exécutive. La série a été développée par Jason Sudeikis & Bill Lawrence & Joe Kelly & Brendan Hunt, sur la base d’un format / personnages préexistants de NBC Sports.

Oui, c’est vrai: Ted Lasso est un personnage préexistant. Selon Wikipedia, « Sudeikis a dépeint Ted Lasso, un entraîneur de football américain malheureux amené en Angleterre pour entraîner le Tottenham Hotspur Football Club, dans le cadre de deux vidéos promotionnelles pour NBC Sports en 2013 et 2014 pour leur couverture de la Premier League. » Voici la preuve:

Ted Lasso!

L’Apple TV + continue de progresser, libérant de nouveaux originaux sans faire beaucoup de bruit. The Morning Show semblait générer de la chaleur à son arrivée, mais depuis lors, la réaction à leur programmation a été atténuée. Par exemple: ils ont un nouveau spectacle – Défendre Jacob – avec Chris Evans, Captain America lui-même, et je ne vois presque personne en parler. Peut-être Ted Lasso va changer tout cela et donner à Apple TV + le hit qu’ils attendaient. Peut-être que l’Amérique a Ted Lasso fièvre, bébé!

Articles sympas du Web: