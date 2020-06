Chronologie du MCU expliquée: Infinity Stones, Infinity War, Endgame et au-delà

Tout fan de Marvel digne de son vibranium pourrait vous dire que le MCU tel que nous le connaissons a été lancé en 2008 avec Jon Favreau«S Homme de fer. Une tâche de plus en plus difficile est de loin de livrer un récit détaillé des événements qui se sont produits au sein du MCU, de l’invasion de la Terre à Jotunheim, à la fondation de l’Arena Club, à la prochaine vague d’innovations technologiques exposées au Stark Expo et la nation futuriste de Wakanda. Donc, dans cet esprit, nous avons dressé une liste des principaux événements de la chronologie du MCU jusqu’aux dernières versions incluses. Nous mettrons à jour cette liste à mesure que de nouveaux films et séries télévisées seront publiés.

Si vous êtes tous rattrapés par chaque tranche du MCU jusqu’à présent et que vous êtes curieux de connaître les prochaines versions (y compris celles à l’extérieur le MCU), vous voudrez consulter notre calendrier de dates de sortie des super-héros ici. Et si vous avez un verrou sur l’histoire du MCU mais que vous souhaitez savoir où se produisent les événements sur Terre, MrRLopez de reddit vous a couvert avec cette carte interactive. La propre chronologie de MrRLopez a aidé à remplir la nôtre, en plus de l’assistance du wiki ultra détaillé de Marvel Cinematic Universe. Gardez à l’esprit, c’est un univers fictif avec beaucoup de personnages et une chronologie différente de ceux établis dans les bandes dessinées, etc .; prenez-le comme un guide général et non comme un document écrit dans la pierre, qui soit complet.

Voici une liste pratique de raccourcis vers les sections pertinentes de notre guide pour rendre votre lecture un peu plus facile:

Voici un rappel sur la chronologie chronologique des films et séries télévisées du MCU dans l’ordre de leur sortie:

Première phase:

Homme de fer (2008) L’incroyable Hulk (2008)



L’homme de fer 2 (2010)

Thor (2011)

Captain America: le premier vengeur (2011)

Les Avengers de Marvel (2012)

Phase deux:

Iron Man 3 (2013)

Thor: Le Monde des Ténèbres (2013)

Capitaine Amérique: Le Soldat de l’Hiver (2014)

gardiens de la Galaxie (2014)

Avengers: l’ère d’Ultron (2015)

L’homme fourmi (2015)

Phase trois:

Captain America: guerre civile (2016)

Docteur étrange (2016)

Gardiens de la Galaxie Vol. 2 (2017)

Spider-Man: Retrouvailles (2017)

Thor: Ragnarok (2017)

Panthère noire (2018)

Avengers: Infinity War (2018)

Ant-Man et la guêpe (2018)

Captain Marvel (2019)

Avengers: Fin de partie (2019)

Spider-Man: loin de chez soi (2019)

Phase quatre:

Veuve noire (1 mai 2020)

Les éternels (6 novembre 2020)

Shang-Chi et la légende des dix anneaux (12 février 2021)

Docteur étrange dans le multivers de la folie (7 mai 2021)

Spider-Man sans titre: suite loin de chez soi (16 juillet 2021)

Thor: Amour et tonnerre (5 novembre 2021)

Panthère noire 2 (6 mai 2022)

Future Films:

Gardiens de la Galaxie Vol. 3 (À déterminer)

Télévision de Marvel: