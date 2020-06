La Hyundai 7 places Creta pourrait probablement être appelée l’Alcazar en Inde

Hyundai a déposé un nouveau nom en Inde et s’appelle l’Alcazar. Il a été classé comme un SUV et il y a déjà beaucoup de spéculations sur ce que cela pourrait vraiment être. Hyundai a quelques VUS en préparation pour l’Inde, alors est-ce l’un d’entre eux? Ou Hyundai construit-elle une toute nouvelle voiture spécifique à l’Inde? Eh bien, creusons un peu plus et découvrons ce qu’est l’Alcazar. Tout d’abord, cependant, nous tenons à souligner qu’un fabricant qui marque un nom ne signifie pas nécessairement que le nom arrivera finalement à un véhicule de production.

Hyundai a déposé un nouveau nom appelé l’Alcazar en Inde.

Prenez le nom «Aura» par exemple. Hyundai avait déposé le nom Aura avant même le lancement du Venue et il a été émis l’hypothèse que le SUV sous-compact de Hyundai s’appellerait l’Aura. Cependant, il s’est avéré plus tard être Venue et le nom Aura a été utilisé beaucoup plus tard sur la berline sous-compacte. Un cas similaire s’est également produit avec Kia où ils ont déposé un nom différent pour leur SUV de taille moyenne jusqu’à ce qu’il soit finalement appelé Seltos.

Le nom Alcazar pourrait en effet être utilisé pour la prochaine Hyundai Creta 7 places.

Mais cela ne signifie pas non plus que nous arrêtions de spéculer. Les documents divulgués révèlent que l’Alcazar a été classé comme un SUV. Bien que Hyundai n’ait plus de VUS en préparation pour le lancement cette année, ils ont un véhicule très important pour 2021 et c’est la Creta à 7 places. Cela pourrait alors être le nom de la prochaine version 7 places de la Hyundai Creta. Il a récemment été espionné à l’échelle internationale et il s’agit essentiellement d’une version allongée de la Creta régulière et sera également livré avec des options de groupe motopropulseur similaires.

Alors que le Creta 7 places est certainement une possibilité, Hyundai a également un SUV électrique à venir pour l’Inde qui sera beaucoup plus abordable que le Kona. Il sera présenté comme un rival du Tata Nexon EV. Le nom Alcazar pourrait également très bien être utilisé pour ce prochain SUV électrique. Enfin, il est possible que Hyundai n’utilise le nom Alcazar pour aucun de ses VUS, bien qu’il ait déjà été classé comme un VUS. Il pourrait être utilisé à la place pour l’un des prochains modèles de Hyundai en cours de développement.

Il y a cependant une possibilité maximale que Hyundai utilise le nom d’un SUV lui-même. Les SUV Hyundai portent généralement le nom de certains endroits et l’Alcazar est en fait le nom d’un château en Espagne. Il convient également de mentionner que Hyundai ne possède aucun véhicule nommé Alcazar, même de leur gamme mondiale, et ce sera un nom spécifique à l’Inde uniquement. Tout cela n’est qu’un jeu de spéculation en ce moment, mais nous avons hâte de voir ce que Hyundai propose sous la forme de l’Alcazar.