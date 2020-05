Chris Pratt revient à la télévision de série dans la liste des terminaux d’Amazon

Fans de Chris Pratt qui aimait le revoir sur le petit écran du Parcs et loisirs spécial de charité pourrait vouloir prêter attention à cet article suivant. le Everwood et Parcs et loisirs l’alun devrait jouer le rôle de producteur exécutif La liste des terminaux pour Amazon Studios, une adaptation en série de Jack Carrest le roman à succès. Réalisé par Antoine Fuqua (Journée de formation, quel est mon nom: Muhammad) et écrit par David DiGilio (Ange étrange), la série servira de coproduction entre Amazon Studios et Civic Center Media, la coentreprise de télévision de MRC avec UTA, en association avec MRC Television.

Pratt cherche à rendre la série aussi authentique que possible, en faisant servir des vétérans et leurs familles dans de multiples aspects du processus de production. La moitié des rédacteurs de la série sont soit des vétérans, soit des vétérans dans leur famille. Pratt a négocié les droits du roman de l’auteur, de l’ancien Navy SEAL et du chef d’équipe des opérations spéciales Carr, le rapportant à Fuqua avant que les deux ne se rapprochent du MRC. DiGilio produira avec Pratt via ses Productions Indivisibles, avec Fuqua produira via sa bannière Fuqua Films.

Publié en 2018 par Atria / Emily Bestler Books, voici un aperçu du roman de Carr, La liste des terminaux:

Un Navy SEAL n’a plus rien à vivre et tout pour quoi tuer après qu’il ait découvert que le gouvernement américain est à l’origine de la mort de son équipe dans ce thriller politique déchiré. Lors de son dernier déploiement au combat, toute l’équipe du lieutenant-commandant James Reece a été tuée dans une embuscade catastrophique qui a également coûté la vie au personnel navigant envoyé pour les sauver. Mais lorsque ceux qui lui sont chers sont assassinés le jour de son retour aux sources, Reece découvre qu’il ne s’agit pas d’un acte de guerre par un ennemi étranger mais d’un complot qui court jusqu’aux plus hauts niveaux du gouvernement. Maintenant, sans famille et sans structure de commandement militaire, Reece applique les leçons qu’il a apprises au cours d’une décennie de guerre constante pour venger la mort de sa famille et de ses coéquipiers. Avec un rythme haletant et un suspense implacable, Reece cible impitoyablement ses ennemis dans les échelons supérieurs du pouvoir sans égard pour les lois du combat ou l’état de droit.

