Mayan High Fantasy revient avec MEZO Sequel

Crédit: A Wave Blue World



Tyler Chin-Tanner et Val Rodriuez Maya high fantasy series Mezo reviendra en 2021 pour une suite, sous-titrée La bataille de Cobán Rock. Publié par A Wave Blue World de Chin-Tanner, MezoDans le premier tome, une jeune femme nommée Kyma se bat pour venger la mort de son père, Hegol, et met les membres survivants de sa tribu hors de danger contre un brutal général Tzalekuhl.

« C’est l’épreuve de force que nous attendions », a déclaré Chin-Tanner. « Même si l’arc de la première histoire était à lui seul une introduction à ce monde, il était vraiment en train de se construire vers quelque chose de monumental, et c’est la bataille à venir de Cobán Rock. Je veux juste remercier le public de m’avoir permis de raconter cette histoire, et j’espère que beaucoup d’autres à venir. «

Le premier volume de Mezo, sous-titré Montée du Tzalekuhl, a été collectée en janvier 2020.

« Le volume 2 reprend là où se termine le volume 1 – Kyma a réuni les tribus, mais leur force combinée sera-t-elle suffisante pour arrêter l’attaque à venir de Roden, Phegor et du reste des soldats de Tzalekuhl? » lit la description d’AWBW du nouveau volume.

Chin-Tanner et Rodrigues reviennent, de même que les coloristes Doug Garbark et Varga Tomi, le lettreur Thomas Mauer et le rédacteur en chef Justin Zimmerman.

Comme son volume d’origine, Mezo Vol. 2: La bataille de Cobán Rock fait partie du programme Premier d’AWBW, où le premier numéro sera distribué sur papier, suivi d’une publication bihebdomadaire des autres numéros numériques. Une édition complète collectée viendra nos deux mois après le # 1 – à la fois en version imprimée et numérique.