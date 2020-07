CHOQUANT!!! Les Kardashian rompent les liens avec leur longue amie de la famille Larsa Pippen !!! POURQUOI???

Il est un peu digeste lorsque les nouvelles de Kardashians rompant leurs nœuds avec Larsa Pippen, qui est ou devrait être son amie de famille, tournent autour du Web. Kardashians et Larsa se connaissaient depuis une décennie et sont restés proches. C’est vraiment incroyable de savoir qu’ils ont rompu leurs nœuds. Lisez le blog pour en savoir plus sur les nouvelles !!!

Larsa Pippen:

Larsa Pippen, une ancienne basketteuse professionnelle, a grandi à Chicago et est diplômée en sciences politiques de l’Université de l’Illusion. Elle est bien connue pour son rôle dans «The Real Housewives of Miami» qui lui a valu une énorme renommée.

La relation de Larsa avec Kardashians:

Kardashians et Larsa sont amis depuis longtemps, en particulier avec Kim. Kima et Larsa sont des meilleures amies depuis longtemps. Ils partagent une relation étroite depuis leur première rencontre en 2012.

Larsa était devenue une partie de l’émission de télé réalité officielle de Kims et Kourtney intitulée Kourtney et Kim prennent Miami. Le trio a commencé à traîner ensemble après s’être rencontrés sur les plateaux et avoir partagé un lien étroit.

Kardashians et Larsa ont partagé leurs photos de détente et de plaisir ensemble sur leurs réseaux sociaux. Mais récemment, lorsque les fans ont remarqué que Kim avait supprimé des photos avec Larsa qui étaient là sur ses plateformes de médias sociaux. Mais Larsa n’a rien fait de tel. Avec cette action, les fans ont spéculé que quelque chose s’était mal passé dans leur relation. Maintenant, Kourtney a été remarqué après avoir suivi Kim et abandonné Larsa sur les plateformes de médias sociaux.

Les stars sont restées silencieuses sur tout ce qui ne va pas, mais les spéculations des fans semblent être vraies après ces incidents. Il semble que leur relation ait changé et que l’ami de la famille ne soit plus un compagnon !!!

