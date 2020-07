Les meilleurs trackers de fitness (juillet 2020)

Les trackers de fitness ont parcouru un long chemin au fil des ans. Ce ne sont plus des podomètres glorifiés; de nos jours, la plupart des trackers de fitness standard peuvent suivre vos pas, la distance parcourue, les brûlures caloriques et même vos habitudes de sommeil. Ce sont de petits appareils pratiques si vous voulez mieux voir à quel point vous êtes actif tout au long de la journée, et vous avez l’embarras du choix. Il peut être un peu intimidant d’essayer de choisir le meilleur tracker de fitness adapté à vos besoins, nous avons donc compilé une liste des meilleurs trackers de fitness que vous pouvez acheter en 2020.

Acheter le tracker de fitness adapté à vos besoins

Tout le monde a besoin de quelque chose de différent de ses trackers de fitness, nous avons donc répertorié chaque modèle dans une catégorie différente pour vous aider à choisir le bon appareil pour vos besoins. Si vous achetez un accessoire portable pour la course, nous vous recommandons de rechercher un appareil doté d’un GPS intégré ou d’une fonctionnalité GPS connectée. Si vous recherchez avant tout une grande expérience de smartwatch, vous devriez chercher quelque chose avec un écran plus grand. Ou, si vous voulez juste quelque chose pour suivre votre activité et que vous ne vous souciez pas des fonctionnalités supplémentaires, un tracker de fitness plus petit fera l’affaire.

Voici quelques liens rapides si vous êtes pressé:

Le Fitbit Charge 4 est le meilleur tracker de fitness vous pouvez acheter. C'est une excellente option pour les coureurs et ceux qui ont besoin d'un support de paiement sans contact au poignet.

Le Garmin Vivosmart 4 est celui à acheter si vous n'avez pas besoin de GPS. Il est mince et l'un des trackers de fitness les plus confortables de cette liste.

Le Garmin Vivoactive 4 est la meilleure smartwatch de suivi de fitness vous pouvez acheter. Il est constamment en vente et est l'un des produits les plus complets que nous ayons jamais testés.

Le Fitbit Versa 2 est une autre smartwatch de suivi de fitness solide. Il est moins cher que le Vivoactive 4, mais propose moins de fonctionnalités.

Le Xiaomi Mi Band 4 est le meilleur tracker de fitness pas cher vous pouvez acheter grâce à son prix extrêmement bas et à son suivi de fitness solide.

Le Fitbit Inspire HR est une autre grande offre bon marché. Ce n'est pas la technologie la plus flashy, mais elle s'intègre à l'application fantastique de Fitbit.

. Ce n’est pas la technologie la plus flashy, mais elle s’intègre à l’application fantastique de Fitbit. Le Samsung Galaxy Fit est un tracker de fitness étonnamment capable avec un écran AMOLED lumineux et un prix bas.

Parlons jargon: trackers de fitness vs smartwatches

Avant d’entrer dans le vif du sujet, parlons d’une distinction importante – smartwatches vs trackers de fitness. Pour les besoins de cet article, nous faisons référence aux appareils avec de grands écrans qui priorisent les applications et les notifications comme montres connectées. Pour les appareils qui ont des écrans plus petits et ressemblent plus à un groupe de fitness traditionnel, nous les désignerons comme trackers de fitness.

Note de l’éditeur: Nous mettrons à jour cette liste des meilleurs trackers de fitness à mesure que de nouveaux appareils arriveront sur le marché.

Fitbit Charge 4: le meilleur tracker de fitness

Le Fitbit Charge 4 est le meilleur tracker de fitness que vous pouvez acheter, point final. Fitbit n’a pas eu besoin de faire grand-chose pour obtenir à nouveau ce titre, mais il a réussi à réparer toute notre grippe avec la Charge 3 et à la maintenir au même prix. Le GPS intégré est le bienvenu, tout comme Fitbit Pay étant standard sur tous les modèles.

La seule raison pour laquelle vous devriez envisager d’acheter un autre appareil portable à ce prix est si vous voulez une expérience plus intelligente. Ensuite, je vous recommande d’opter pour le Fitbit Versa 2.

Avantages Design élégant et personnalisable

Bonne autonomie de la batterie

Fitbit Pay standard sur tous les modèles

Le suivi du sommeil est fantastique

GPS (principalement) précis et capteurs de fréquence cardiaque

Les inconvénients Bouton inductif Finicky

Le GPS peut prendre son temps pour se verrouiller

Le capteur de fréquence cardiaque peut être lent

Consultez notre examen complet pour en savoir plus sur le Fitbit Charge 4.

Spécifications Fitbit Charge 4

GPS: Oui

Oui Capteur de fréquence cardiaque: Oui

Oui Indice IP: 5ATM

5ATM Afficher: OLED en niveaux de gris de 1,57 pouces

Vie de la batterie: 7 jours

7 jours Stockage de musique: Au

Au Fitbit Pay: Oui

Garmin Vivosmart 4: le meilleur si vous ne voulez pas de Fitbit

Le Garmin Vivosmart 4 est le meilleur tracker de fitness que vous pouvez acheter si vous n’êtes pas intéressé par le Fitbit Charge 4.

C’est un merveilleux tracker de fitness qui excelle dans beaucoup de choses qu’il essaie de faire. Si vous n’avez pas besoin d’un GPS et que vous pouvez dépasser l’affichage étroit, c’est l’une de vos meilleures options pour un tracker de fitness fiable et riche en fonctionnalités. De plus, Garmin a récemment mis à jour l’appareil pour inclure la fonctionnalité GPS connectée.

Avantages Conception mince et légère

L’écran OLED est bien meilleur que celui du Vivosmart 3

Tracker de fitness précis dans l’ensemble

Les mesures avancées du sommeil sont très utiles

Le capteur de pouls Ox est agréable à avoir sur un tracker bas de gamme

Les inconvénients Un affichage étroit peut être difficile à utiliser

Le capteur de pouls Ox est parfois désactivé, ne prend pas de mesures toute la nuit

Consultez notre avis complet pour en savoir plus sur le Garmin Vivosmart 4.

Spécifications Garmin Vivosmart 4

GPS: GPS connecté

GPS connecté Capteur de fréquence cardiaque: Oui

Oui Indice IP: 5ATM

5ATM Afficher: OLED

Vie de la batterie: 7 jours

7 jours Stockage de musique: Au

Au Garmin Pay: Au

Garmin Vivoactive 4: la meilleure smartwatch fitness

Le Garmin Vivoactive 4 est la meilleure montre intelligente de suivi du fitness que vous puissiez acheter.

Tout ce que vous avez aimé sur le Vivoactive 3 et 3 Music est ici, avec environ 3,5 Go de stockage intégré pour la musique. Vous pouvez charger vos chansons préférées ou télécharger des listes de lecture à partir de Spotify, Deezer et iHeartRadio.

La Garmin Vivoactive 4 est une solide mise à niveau de la Vivoactive 3 et 3 Music, et plaira certainement à ceux qui ont besoin d’une montre multisports de milieu de gamme. Il n’est pas aussi flashy que le nouveau Garmin Venu, mais cela pourrait être une bonne chose: il a un écran plus lisible et une plus longue autonomie. Si vous êtes intéressé, vous ne serez pas déçu… préparez-vous simplement à payer.

Avantages L’assistance Garmin Pay est pratique

Le stockage de musique est désormais standard

Exercices de respiration uniques

Suivi précis de la condition physique et de la santé

Les inconvénients L’écran n’est pas techniquement aussi bon que celui de la Versa 2

Prix ​​de détail élevé

Consultez notre avis complet pour en savoir plus sur le Garmin Vivoactive 4.

Spécifications Garmin Vivoactive 4

GPS: Oui

Oui Capteur de fréquence cardiaque: Oui

Oui Indice IP: 5ATM

5ATM Afficher: Écran MIP 1,3 pouces

Vie de la batterie: 8 jours

8 jours Stockage de musique: Oui

Oui Garmin Pay: Oui

Fitbit Versa 2: Meilleure montre intelligente de fitness sans GPS

La Fitbit Versa 2 prend ce qui a rendu la Versa originale si spéciale et l’améliore. Il a un bien meilleur écran OLED cette année, ainsi qu’une prise en charge Fitbit Pay sur tous les modèles et une prise en charge d’Amazon Alexa intégrée. Il s’agit également d’un suivi précis de la condition physique, de la santé et du sommeil, et la nouvelle fonctionnalité Fitbit Sleep Score est vraiment utile.

Mais ce n’est pas parfait. L’intégration d’Alexa est limitée et boguée, il n’y a toujours pas de GPS intégré et les sangles à dégagement rapide sont toujours difficiles à changer.

Fitbit a absolument amélioré de nombreuses zones de la Versa 2, mais a clairement laissé les autres sécher. Dans l’ensemble cependant, les points positifs l’emportent sur les points négatifs ici. La Versa 2 offre une excellente expérience portable, bien qu’avec quelques bizarreries.

Avantages Écran OLED net

Suivi précis de la condition physique et de la santé

Le suivi du sommeil / Sleep Score sont très utiles

Fitbit Pay désormais disponible sur tous les modèles

Quand ça marche, Alexa est pratique

Les inconvénients Fitbit OS a encore besoin de beaucoup de travail

Pas de GPS intégré

Les sangles à dégagement rapide sont une douleur

Amazon Alexa est lent et manque de fonctionnalités

Consultez notre avis complet pour en savoir plus sur la Fitbit Versa 2.

Spécifications Fitbit Versa 2

GPS: GPS connecté

GPS connecté Capteur de fréquence cardiaque: Oui

Oui Indice IP: 5ATM

5ATM Afficher: OLED 1,4 pouces

Vie de la batterie: 5 jours

5 jours Stockage de musique: 2,5 Go

2,5 Go Fitbit Pay: Oui

Xiaomi Mi Band 4: Le meilleur tracker de fitness pas cher

Les trackers de fitness de Xiaomi sont populaires car ils sont bons et bon marché. Vraiment bien et vraiment pas cher. En termes de fonctionnalités de fitness et de précision, le ~ 40 $ Xiaomi Mi Band 4 rivalise avec les plus chers Fitbit Inspire HR et Samsung Galaxy Fit (ci-dessous sur notre liste). Il suivra la plupart des mêmes mesures d’activité que les autres appareils et a même une autonomie de batterie de près de trois semaines.

Si nous avions quelques grippes, nous souhaitons que Xiaomi renforce l’application Mi Fit. Ses d’accord, mais un peu bogué et manquant de fonctionnalités. De plus, le capteur de fréquence cardiaque du Mi Band 4 peut avoir des difficultés pendant les entraînements de haute intensité.

Vous pouvez acheter le Mi Band 4 sur le lien ci-dessous. Cependant, sachez également que le Xiaomi Mi Band 5 a été annoncé et fait son chemin vers plus de marchés. Nous n’avons pas encore eu la chance de l’essayer, mais une fois que nous l’avons fait, nous sommes sûrs qu’il remplacera le Mi Band 4 sur cette liste.

Avantages Point bas prix

Suivi précis de la condition physique, de la santé et du sommeil

Le GPS connecté est un gros plus

Autonomie de la batterie de 20 jours

Nombreuses fonctionnalités intelligentes et options de personnalisation

Les inconvénients L’application Mi Fit ne sera pas le premier choix d’application de fitness pour tout le monde

Le capteur de fréquence cardiaque a du mal avec les entraînements de haute intensité

Consultez notre avis complet pour en savoir plus sur le Xiaomi Mi Band 4.

Spécifications Xiaomi Mi Band 4

GPS: GPS connecté

GPS connecté Capteur de fréquence cardiaque: Oui

Oui Indice IP: 5ATM

5ATM Afficher: AMOLED 0,95 pouces

Vie de la batterie: 20 jours

20 jours Stockage de musique: Au

Au Mi Pay: Oui, uniquement dans certaines régions

Fitbit Inspire HR: meilleur tracker de fitness bon marché dans l’écosystème de Fitbit

Le Fitbit Inspire HR est un excellent tracker de fitness, tracker de santé et tracker de sommeil. C’est juste 100 $ aussi!

Il est petit et léger, prend en charge les sangles interchangeables et offre des notifications de smartphone sur votre poignet. C’est peut-être petit, mais cela ne lésine pas sur les fonctionnalités. Le Fitbit Inspire HR offre un GPS connecté, un capteur de fréquence cardiaque, ainsi qu’une autonomie de cinq jours.

Considérez le Fitbit Inspire HR comme le «Fitbit Charge 4 Lite». Il supprime quelques fonctionnalités notables comme l’historique des notifications, un altimètre et un affichage plus grand afin d’atteindre ce prix de 100 $. Si vous n’avez pas besoin de ces choses, l’Inspire HR est une option fantastique.

Avantages Point bas prix

Conception petite et légère

Suivi précis de la condition physique, de la santé et du sommeil

Le GPS connecté est un bel ajout

Les inconvénients Conception fade

L’affichage n’est pas génial

Terrible câble de charge propriétaire

Consultez notre examen complet pour en savoir plus sur le Fitbit Inspire HR.

Spécifications Fitbit Inspire et Inspire HR

GPS: GPS connecté

GPS connecté Capteur de fréquence cardiaque: Oui

Oui Indice IP: 5ATM

5ATM Afficher: OLED en niveaux de gris de 1,4 pouces

Vie de la batterie: 5 jours

5 jours Stockage de musique: Au

Au Fitbit Pay: Au

Samsung Galaxy Fit: une bonne option si vous aimez l’écosystème de Samsung

Si vous êtes plus un fan des trackers de fitness Samsung, le Samsung Galaxy Fit sera à votre écoute. Il dispose d’un excellent écran AMOLED, d’un design compact et d’une autonomie d’une semaine. L’application Samsung Health est également dotée de nombreuses fonctionnalités de fitness.

Celui-ci n’a pas de GPS connecté, contrairement au Mi Band 4 et Inspire HR. Son capteur de fréquence cardiaque a également du mal à suivre les entraînements de haute intensité. Si vous pouvez regarder au-delà de ces deux critiques, le Samsung Galaxy Fit est une alternative décente au Mi Band 4 et Inspire HR.

Avantages Écran AMOLED fantastique

Conception petite et légère

Point bas prix

Autonomie d’une semaine

Samsung Health propose de nombreuses fonctionnalités sociales, des programmes de formation

Les inconvénients Pas de GPS connecté

Le capteur de fréquence cardiaque a parfois du mal à suivre

Le processus d’installation a besoin de travail

Consultez notre avis complet pour en savoir plus sur le Samsung Galaxy Fit.

Spécifications Samsung Galaxy Fit

GPS: Au

Au Capteur de fréquence cardiaque: Oui

Oui Indice IP: 5ATM

5ATM Afficher: AMOLED 0,95 pouces

Vie de la batterie: 7 jours

7 jours Stockage de musique: Au

Au Samsung Pay: Au

Pourquoi vous devriez faire confiance à l’éditeur

Jimmy Westenberg aime non seulement les appareils portables, mais il aime aussi aider les gens à trouver les bons appareils en fonction de leurs besoins. Il a été notre examinateur de la condition physique résident à Autorité Android depuis 2016, et pendant ce temps, a examiné des centaines de produits de fitness et autres vêtements portables.

Grâce à ses tests rigoureux des produits de fitness et sa connaissance approfondie des appareils et services de santé, vous pouvez être assuré que Jimmy vous donnera des recommandations honnêtes.

