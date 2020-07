Netflix : Dark Desire arrive sur la plateforme

Dark Desire est une série télévisée dramatique mexicaine. Cette série est produite par Argos Comunicación. Le nom original de la série est Oscuro Deseo. La série est dirigée par Epigmenio Ibarra et Kenya Márquez.

Le contenu non américain sur Netflix n’a fait que s’améliorer avec le temps. Surtout lorsqu’il s’agit de drames et de thrillers sombres et grinçants. Le prochain thriller mexicain de Netflix promet de faire monter les enchères. Présentant : « Oscuro Deseo », ou « Dark Desire » en anglais.

L’intrigue de la série

Selon le synopsis officiel de la série fourni par Netflix, « Alma Solares, une avocate prestigieuse et professeur d’université, rend visite à sa meilleure amie pendant le week-end pour « traiter la douleur » du divorce de cette dernière.

Au cours de cette escapade, Alma rencontre Dario Guerra, un jeune homme de 23 ans, et ils ont un rendez-vous galant. Elle rentre à la maison avec son mari et sa fille, déterminée à oublier sa défaillance dans le jugement, mais sa vie devient un véritable enfer.

Ce qui a commencé comme une aventure mineure devient une passion incendiaire, puis une obsession dangereuse, dévoilant une chaîne de secrets d’un passé qui les lie tous fatalement ».

La série va sortir le 15 juillet 2020. La production a commencé le 6 mai 2019.



Le casting de Dark Desire

Bien entendu les têtes d’affiche seront tous mexicains. Les deux rôles principaux sont les suivants :

Maite Perroni dans le rôle d’Alma

Cette actrice, chanteuse, compositrice et productrice mexicaine de 37 ans est surtout connue pour son rôle dans la telenovela mexicaine « Rebelde ». Ses autres rôles principaux à la télévision comprennent « RBD : La familia » et « El juego de las llaves ». Au cinéma, son travail comprend des titres comme « Dibujando el cielo », « Doblemente embarazada » et « El arribo de Conrado Sierra ».

Jorge Poza dans le rôle de Leonardo

L’acteur mexicain de 43 ans est surtout connu pour des films comme « Bandidos » et « La dictadura perfecta ». À la télévision, il a notamment joué dans « La Gata », « Ringo », « El vuelo de la victoria », et bien d’autres.