Charles Gordon, producteur de ‘Die Hard’ et ‘Field of Dreams’, décède à 73 ans

PUR Out of the Blue Light Up High Shine Lipgloss Dreams

Un gloss lvres lger. Avec son clairage intgr; le gloss lvres Out Of The Blue Light Up High Shine Lipgloss est un incontournable emporter partout pour les fans de produits de beaut. Disponible en plusieurs nuances; cette formule hyperpigmente semblable du chrome couvre les lvres d'une couleur vive et