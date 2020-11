5 tricheurs Fortnite qui ont volé la vedette avec style

L’infestation de hackers a toujours été un problème majeur dans les titres multijoueurs. Malheureusement, il est devenu insupportable ces derniers temps en raison de la situation pandémique actuelle qui a forcé le format des championnats et tournois officiels à être mis en ligne. L’utilisation des aimbots, auto-strafe, auto-locks, etc. est endémique même dans le circuit officiel de compétition. Fortnite ne fait pas exception. Bien qu’Epic Games ait été très vigilant sur ce problème, un certain nombre de tricheurs et de hackers prévalent toujours dans le jeu.

Lectures complémentaires: Assassin’s Creed Valhalla vs Black Ops Cold War: qui sera en tête des classements après le délai Cyberpunk 2077?

Nous tolérons l’utilisation de tout moyen injuste dans le jeu, professionnel ou autre. Cependant, il y a des tricheurs qui ont totalement volé la série avec leurs hacks bizarres.

10 hackers Fortnite qui ont volé la vedette en échange de leur intégrité concurrentielle

NYYANKEE798

TSM Myth a rencontré ce joueur dans un match qui nous a rappelé les tricheurs de la vieille école de Grand Theft Auto. NYYANKEE798 a en quelque sorte utilisé des astuces pour conduire un bateau Apache Speed ​​Boat chez Woodworks. Si vous êtes familier avec le jeu, vous savez que Woodwork ne comporte littéralement aucun plan d’eau. Inverser les «voies navigables», beaucoup?

DexBul

Détestez les hackers autant que vous voulez, mais vous devez admettre que ce joueur a du style. Il n’y a rien de très peu orthodoxe dans son hack, cependant. Il utilise un simple aimbot, mais c’est plus sa façon de le faire. Ce joueur a parcouru la carte sur sa planche de surf et a utilisé des aimbots pour tuer. Nous pouvions presque entendre Eazy-E jouer en arrière-plan alors qu’il roulait doucement sur la carte. Le joueur a ensuite récolté 44 attaques décisives dans ce match.

Cia.gov

Ce hacker a utilisé une triche pour glisser / survoler / voler (?) Au lieu de marcher, tout en utilisant l’aimbot. En conséquence, le gameplay a fini par ressembler à la raison pour laquelle Batman est paranoïaque à propos de Superman. Homelander, quelqu’un?

Les hackers de construction sans fin de la saison 1 de Fortnite

Oui, le nom est assez explicite. Ainsi, ces pirates avaient la capacité de continuer à construire des structures à l’infini. Les joueurs ont utilisé ce hack pour créer n’importe quoi, des labyrinthes aux châteaux afin d’échapper à leurs adversaires ou de les piéger. Vous n’avez pas besoin de nous pour vous dire à quel point ces hackers étaient devenus un véritable cauchemar. Nous sommes ravis que le système anti-triche mis à jour d’Epic les ait rendus obsolètes.

OliverUK123

Encore une fois, celui-ci est un hacker qui nous rappelle Grand Theft Auto. Oliver a utilisé la fonction de vol de l’aimbot et a utilisé son véhicule pour survoler la carte et tuer. Il a continué à obtenir 42 attaques décisives dans un match particulier.

Epic Games a intensifié ses systèmes anti-triche pour réduire le nombre de tricheries dans le jeu. Mais il reste encore un long chemin à parcourir. Cependant, il est toujours dans une meilleure position par rapport à Call of Duty: Warzone et à d’autres jeux.

Partager : Tweet