Chaque combat d’Evil Ex est classé du pire au meilleur

Scott Pilgrim vs the World est une adaptation phénoménale des romans graphiques incroyablement amusants de Bryan Lee O’Malley. Edgar Wright a vraiment donné vie à la série d’une manière si unique et exceptionnellement bien conçue. L’action est rapide, le jeu des acteurs est très cohérent et le style de montage donne souvent au film l’impression d’être un jeu vidéo vivant.

L’histoire de la bande dessinée et du film suit Scott Pilgrim, un jeune briseur de cœur qui rencontre les mystérieuses et cool Ramona Flowers. Cependant, en commençant à sortir avec elle, il est informé qu’il doit combattre chaque membre de sa League of Evil Exes.

Une partie de ce qui fait que le film fonctionne est le fait que les séquences d’action sont incroyablement bien chorégraphiées et pleines de créativité, et chaque ancien combat maléfique reçoit une ambiance complètement différente pour s’assurer qu’ils finissent tous par se sentir uniques. De plus, chaque ex a un ensemble différent de pouvoirs qui sont liés au passé de Ramona, permettant à chaque combat d’ajouter également du développement au personnage.

Tous ces ex sont incroyables à leur manière, mais, cela étant dit, certains prennent l’histoire dans une direction beaucoup plus intéressante et ajoutent de meilleures qualités au film.

Un avertissement de spoiler lourd est en effet, bien sûr, alors que nous classons chacun des combats entre Scott Pilgrim et les mauvais ex du monde.