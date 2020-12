Les animateurs réagissent à Frozen II, comment simuler la météo dans les films et plus – / Film

The Morning Watch est une fonctionnalité récurrente qui met en évidence une poignée de vidéos remarquables sur le Web. Il peut s’agir d’essais vidéo, de productions faites par des fans, de featurettes, de courts métrages, de sketches hilarants ou tout ce qui a à voir avec nos films et émissions de télévision préférés.

Dans cette édition, découvrez comment les animateurs réagissent aux scènes de Congelé II, La belle et la Bête et plus encore pendant qu’ils découvrent comment certaines séquences de ces films ont été tirées. De plus, découvrez comment de faux temps comme la pluie, le brouillard et la neige sont créés pour les films et les émissions de télévision. Et enfin, faites le tour de Le cauchemar avant Noël compositeur Danny Elfmanest la maison et avoir un aperçu de certaines des bizarreries à l’intérieur.

Tout d’abord, Corridor Crew est de retour avec une nouvelle édition d’Animators React, et cette fois ils sont rejoints par un animateur Alexander Snow pour parler de certains des travaux qu’il a réalisés sur Disney Congelé 2. De plus, ils regardent également certaines scènes de La belle et la Bête et Grand héros 6et découvrez quelques recréations étranges de films classiques de Disney.

Ensuite, Insider s’est entretenu avec Jeremy Chernick de J&M Special Effects pour découvrir comment de faux temps comme la pluie, la neige, le brouillard et le vent sont créés sur les ensembles de films et d’émissions de télévision. Il existe des techniques spéciales pour obtenir le bon effet pour certaines scènes, y compris le type de pluie et de neige requis, etc.

Enfin, Architectural Digest jette un coup d’œil à l’intérieur de la maison de Danny Elfman à 114 Fremont Place à Los Angeles. Elfman met sa maison en vente, d’où la longue tournée et la vantardise du prix de 14,6 millions de dollars, mais au fur et à mesure que la vidéo se déplace dans la maison, vous pouvez avoir un aperçu de l’art sauvage et des bizarreries qu’Elfman garde dans sa maison.

