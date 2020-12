Immortels: Revue de Fenyx Rising

Il y a quelques semaines, j’ai fait une démonstration Immortels: Fenyx Rising et j’ai aimé ce que j’ai vu: une nouvelle adresse IP d’Ubisoft avec des visuels colorés, un vaste monde ouvert imprégné de mythologie grecque et une histoire comique qui présente les dieux olympiens d’une nouvelle manière. Malheureusement, les forces du jeu ont rapidement diminué, et sa pléthore de faiblesses a commencé à me peser au cours des 25 heures que j’ai jouées. Immortels pour cet examen. Bien que je n’ai pas l’intention de reprendre ce jeu, cela ne veut pas dire que je ne me suis pas amusé avec parfois.

L’aventure se déroule sur l’île d’or, où Fenyx, un guerrier naufragé (homme ou femme), découvre que tous les mortels sauf eux ont été transformés en pierre par une monstruosité nommée Typhon, qui a été autrefois banni par les dieux mais est revenu pour se venger. et apparemment les a effacés de l’existence. Seuls Zeus et son cousin en disgrâce Prométhée restent, et à sa consternation, Zeus doit écouter Prométhée pendant qu’il raconte Le voyage de Fenyx pour restaurer le pouvoir des dieux.

L’histoire et le dialogue du jeu sont amusants au début. Les plaisanteries entre Zeus et Prométhée sont amusantes, et les interactions de Fenyx avec la poignée de personnages qu’elle rencontre sont assez bien écrites. Mais il y a un problème sous-jacent avec le matériel qui devient de plus en plus évident à mesure que l’histoire se déroule. Alors que l’écriture peut être drôle, l’histoire vise trop souvent la comédie, c’est-à-dire qu’aucune des battements de l’histoire ne se sent sincère car l’humour est si incessant. Et parce que l’humour est si incessant, le dialogue cesse d’être drôle assez vite. Chaque personnage est fait pour ressembler à un idiot d’une manière ou d’une autre, ce qui mine tout drame ou enjeu que l’histoire tente d’introduire. J’apprécie l’ambiance cartoon du samedi matin, mais j’aurais aimé voir un peu plus de profondeur.

Un autre problème avec la narration est le fait qu’il n’y a, comme mentionné précédemment, qu’une poignée de PNJ à qui parler. Cela rend le monde du jeu vide, sans vie et solitaire, malgré sa beauté. Tous les habitants de l’île ont été transformés en pierre, bien sûr, mais j’aurais quand même préféré que le monde du jeu soit peuplé de plus de personnages à qui parler, d’autant plus que le jeu est tellement axé sur le dialogue. Dans les mondes ouverts que j’aime, je me retrouve à explorer juste pour explorer parce que j’aime simplement y être. Mais en Immortels, Je n’ai jamais parcouru le long chemin vers les objectifs – j’ai voyagé rapidement comme un fou parce qu’après la disparition de la beauté de l’île, il ne restait plus grand-chose pour m’attirer dans le monde.

Le manque de PNJ est dommage car l’île est si spacieuse et pittoresque. Lorsque vous explorez ses six zones (chacune dédiée à l’un des dieux de l’Olympe), son immensité est immédiatement frappante, en grande partie en raison de la distance de tirage presque illimitée. Vous pouvez voir des kilomètres et des kilomètres à la ronde lorsque vous escaladez l’une des gigantesques statues des dieux, et les visuels du jeu éclatent de couleur. Parfois, les environnements peuvent manquer un peu de profondeur visuelle en raison du système d’éclairage praticable et de l’esthétique du dessin animé, mais dans l’ensemble, j’ai trouvé la conception environnementale attrayante.

Comme pour tous les autres aspects de ce jeu, plus vous passez de temps avec les visuels, plus les imperfections deviennent apparentes. Les modèles de personnages ont l’air bien en un coup d’œil, mais les animations faciales sont malheureusement en bois et in betaives au point qu’elles sapent le dialogue et semblent ridicules. Cela est surprenant, car les artistes choisissent généralement une esthétique de type bande dessinée pour permettre à leurs personnages d’être PLUS betaifs. Malheureusement, ImmortelsLes personnages de ces derniers semblent vieux de deux générations de consoles.

Date de sortie: 3 décembre 2020 Plateformes: PC (révisé), PS5, XSX / S, PS4, XBO, Switch, Stadia, Luna Développeur: Ubisoft Editeur: Ubisoft

ImmortelsLe gameplay de est – surprise – un sac mélangé. Il existe plusieurs façons de traverser l’île. Vous pouvez escalader presque n’importe quelle surface (limitée par une barre d’endurance), apprivoiser une monture ou glisser avec les ailes de Daedalus, que vous acquérez tôt. Tout cela fonctionne assez bien, même si le mécanicien de vol à voile peut être capricieux. Il n’y a aucun moyen de reculer, ce qui peut devenir incroyablement frustrant pendant les nombreuses énigmes de navigation aérienne du jeu.

En parlant d’énigmes, parlons des coffres-forts de Tartaros, qui sont disséminés dans le monde du jeu en grand nombre. Ces zones de défi peuvent être basées sur le combat, la navigation ou les énigmes, et les deux derniers sont tout simplement horribles à jouer. Je ne peux pas vous dire à quel point je détestais passer du temps dans ces voûtes, et il y a tellement de raisons pour lesquelles je ne me soucie pas de toutes les énumérer de peur de me mettre une veine au front.

Mais en voici quelques-uns. Le pire de tout est l’aspect des voûtes. Ils se ressemblent tous: des structures en pierre suspendues dans un décor cosmique d’apparence générique. Tout est bleuâtre ou violacé, ce qui rend parfois les indices presque impossibles à voir en raison du manque de contraste visuel. Et tout est carré – pratiquement chaque composant des structures du Tartare est un cube ou un carré, qui devient insensé et franchement exaspérant.

Et puis il y a les énigmes elles-mêmes, qui sont inélégantes et sans inspiration. Vous poussez des blocs, tirez des blocs, brisez des blocs, tirez sur des cibles, faites rouler des sphères. Les énigmes sont principalement basées sur la physique, et elles se sentent presque toujours janky d’une manière ou d’une autre. Sans entrer dans les détails, je dirai simplement que 90% du temps, lorsque j’ai résolu un casse-tête, je ne savais pas si la solution à laquelle je suis arrivé était le résultat escompté ou si j’étais tombé au hasard sur une façon bancale de tromper mon à travers. Et trop souvent, je n’avais aucune idée de l’endroit où je devais aller ensuite pendant un puzzle. J’appuyais sur un interrupteur et j’entendais un son, mais la caméra ne bouge jamais pour vous montrer ce que l’interrupteur a réellement activé.

Dans les jeux avec de bons puzzles, vous êtes perplexe pendant un certain temps, mais vous êtes obligé de les résoudre parce qu’ils sont visuellement attrayants, ou le puzzle est conçu de manière à capturer votre imagination et à vous guider jusqu’au bout. ImmortelsLes puzzles donnent l’impression de monter un puzzle dont les pièces ne correspondent pas tout à fait au ras du sol, ou un puzzle qui vient avec des pièces supplémentaires juste pour vous troller. Des trucs vraiment désordonnés.

Heureusement, l’aspect le plus visible du gameplay est plutôt génial. Le combat du jeu me rappelle Darksiders, que je considère comme un énorme compliment. Vous utilisez des attaques rapides à l’épée pour réduire la santé des ennemis, des attaques à la hache pour accumuler des points d’étape et des attaques à l’arc pour des dégâts à distance. L’action est la plupart du temps rapide, réactive et dynamique.

Il y a aussi des combats de boss mythiques partout sur l’île, et ces rencontres légendaires étaient agréables non seulement à jouer, mais à trouver. J’ai adoré repérer un cyclope imposant au loin et me diriger vers eux, préparer mon inventaire pour la bataille épique en cours. Le combat est un énorme plus pour un jeu qui souffre dans la plupart des autres domaines.

Vous avez une myriade de capacités de dieu à votre disposition pour vous aider au combat, comme un énorme coup de marteau qui brise les boucliers; Les flèches d’Apollo, dont vous pouvez guider manuellement la trajectoire; et Phosphor, un oiseau allié qui peut attaquer les méchants à vos côtés. Les potions jouent également un rôle majeur: vous avez des potions de santé et d’endurance, ainsi que des potions d’attaque et de défense qui augmentent vos statistiques. Tous ces outils et compétences peuvent être mis à niveau via le hub central du jeu, le Hall of the Gods, où vous pouvez dépenser différentes devises et améliorer votre Fenyx ainsi que des tâches de rotation complètes pour Hermes (essentiellement les mêmes que les défis Vault).

Malheureusement, pour chaque chose Immortels fait bien, il fait cinq choses mal. Les différentes armures que vous collectionnez ont toutes un aspect plutôt cool et sont livrées avec des améliorations de statistiques uniques, mais leur déverrouillage vous oblige souvent à résoudre des énigmes fastidieuses, qui encore une fois, ne sont pas amusantes pour une litanie de raisons. Je voulais vraiment aimer ce jeu – il me rappelait les jeux des années 90 comme ActRaiser avec son style artistique et son action arcade-y. Mais au fil du temps, j’ai été matraqué par les lacunes du jeu et je suis reparti sérieusement déçu.

