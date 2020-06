Changements de photos, concours d’eau électrique en attente, et plus encore – / Film

Dans cette édition de Theme Park Bits:

Des changements dans le fonctionnement des photos des invités se produisent à Disney.

Le Magical Express reviendra.

Et plus!

C’est une période étrange dans le monde des parcs à thème, en raison de la pandémie de coronavirus en cours, à la légère. Les parcs à thème se préparent à limiter la capacité, les personnages porteront des masques, et cela n’inclut pas la vue très étrange d’une large bande de la NBA qui se cache dans des stations comme le Grand Floridian pendant qu’ils terminent leur saison tronquée. (Que les meilleures équipes de la NBA ne sont pas celles qui séjournent dans l’hôtel le plus chic est mystifiant.) Mais pour les clients, les changements vont persister au Walt Disney World Resort une fois les parcs ouverts le 11 juillet. Pour commencer, pensez à l’expérience photographique. Dans le passé, vous auriez pu vous assurer d’obtenir une bonne photo avec un personnage, que vous ayez ou non l’option PhotoPass payante, grâce aux Cast Members utilisant votre téléphone. Eh bien, ces jours sont révolus (pour l’instant, au moins). Par le Orlando Sentinel, vous pouvez demander à un Cast Member de prendre une photo avec votre téléphone… et il refusera poliment. Les feux d’artifice, les défilés et les rencontres sont toujours en attente, alors habituez-vous à beaucoup de selfies.

L’un des nombreux spectacles touchés par les fermetures est le concours d’eau électrique. Pour ceux d’entre vous qui n’ont pas eu la chance de voir ce spectacle en personne, vous voudrez vous rendre sur YouTube parce que le spectaculaire spectacle nocturne de l’eau ne reviendra pas le 11 juillet ou le 15 juillet. Le charmant programme à l’ancienne ressemble beaucoup au Main Street Electrical Parade, si ce défilé a eu lieu entièrement dans un immense lagon. C’est dommage de voir ce spectacle en suspens également – contrairement à de nombreuses expériences de personnages, celui-ci a déjà lieu à une distance bien supérieure à celle d’un défilé de la rue principale. Mais c’est là que l’abondance de prudence est le mieux utilisée.

Lorsque vous arrivez à Walt Disney World, vous vous présenterez probablement depuis l’aéroport d’Orlando, ce qui signifie que vous devrez prendre un moyen de transport jusqu’à votre hôtel. Avant la pandémie, vous pouviez toujours compter sur le service de bus Disney’s Magical Express pour vous emmener vers et depuis l’aéroport, et gratuitement. Et bien, bonne nouvelle: Disney’s Magical Express revient. Les détails sont rares en termes de fonctionnement du service de bus – avant, vous pourriez être coincé dans un bus plein ou à moitié vide, entièrement basé sur l’heure d’arrivée de votre vol, la disponibilité des bus et le nombre de personnes besoin d’aller à leur station. Quoi qu’il en soit, assurez-vous de connaître l’arrivée de votre vol et que vous êtes déjà connecté à une confirmation Magical Express.

Avec la réouverture des parcs à partir du 11 juillet, vous vous demandez peut-être quand exactement les Disney Cast Members doivent revenir? Eh bien, c’est une bonne question et la réponse est: « Plus tôt que vous ne le pensez ». En fait, certains acteurs de Disney World sont rappelés dès le 21 juin, et au plus tard le 28 juin. L’écart entre leur arrivée et la réouverture des parcs reflète sans aucun doute le cours intensif qu’ils sont sur le point d’obtenir. en termes de nouvelles directives de distanciation sociale, de nouvelles procédures d’assainissement, etc. Autant il est important pour nous tous de connaître les changements imminents, il est doublement important pour les Cast Members de pouvoir parler de ces changements à quiconque se retrouve confus. Bonne chance à tous ces gens – vous en avez sans aucun doute besoin.

Pour conclure la chronique d’aujourd’hui, parlons du restaurant Topolino Terrace – Flavours of the Riviera au Disney’s Riviera Resort. Parce que l’hôtel lui-même est assez récent, vous n’avez peut-être pas beaucoup entendu parler de ce lieu de restauration chic, mais vous en entendrez plus dans les jours à venir. Pourquoi ça? Eh bien, pour le moment, c’est le seul restaurant Disney avec des repas de caractère. Malgré ce luxe supplémentaire, le menu a subi quelques changements, notamment la perte de certains de ses aliments partagés. Même si le menu a été réduit, le prix sera toujours de 42 $ pour les adultes et de 29 $ pour les enfants; cela peut sembler raide, mais encore une fois … lorsque vous êtes le seul restaurant de caractère dans tout le complexe, il y a maintenant une prime supplémentaire.

Articles sympas du Web: