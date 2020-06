Friends Reunion: HBO a confirmé la date du tournage et de la réunion

Salut les fans de Friends, enfin nous avons eu la date de la réunion des amis. Au début de l’année, nous avons appris que le casting de la série Friends ferait un épisode de retrouvailles en février 2020. Mais finalement, le tournage de l’épisode de retrouvailles a été suspendu en raison de la pandémie de coronavirus.

Mais ce n’est pas la fin, non? Les célèbres amis américains de la sitcom sont tellement appréciés que le monde entier attend de revoir le casting sur scène. Et l’enfer, oui, le souhait sera exaucé. Marta Kauffman, qui est l’auteur de la série d’amis, a fait une déclaration très optimiste pour la réunion d’amis.

Marta Kauffman sur la réunion d’amis

Celui derrière toute l’émission Friends, Marta Kauffman a confirmé que le casting pourrait commencer à tourner pour les retrouvailles en août. Dans une interview, elle a confirmé que si la pandémie restait stable pendant un certain temps, alors ils commenceraient le tournage pour les retrouvailles.

Lisez aussi, La réunion des amis se passe: c’est officiel | Connaître les détails

Kauffman a déclaré: «Nous espérons pouvoir tourner en août, si tout va bien et qu’il n’y a pas de seconde vague précoce et que le studio est ouvert ”. « Si tout est en place et que nous comprenons tous les protocoles, et que nous pouvons encore faire un bon spectacle, nous le tournerons un peu de temps, de la mi-fin août », a-t-elle ajouté.

Qui rejoindra la réunion?

Depuis que HBO a renouvelé le spectacle, nous nous attendons tous à voir les acteurs ensemble. Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Courteney Cox, Matthew Perry, David Schwimmer et Matt LeBlanc sont les acteurs de cette sitcom. La source a déclaré que Marta Kauffman et David Krane, qui sont les co-créateurs de la série d’amis, rejoindraient le casting lors de la réunion.

Quelques autres informations que vous devriez connaître en tant que fan de séries d’amis

HBO a finalisé l’accord pour diffuser chaque saison des séries Friends sur leur chaîne de télévision. Et a confirmé que le casting donnerait un épisode de retrouvailles lors du lancement de l’émission.

L’épisode des retrouvailles sera filmé sur la première étape 24 du Warner Bros. Studio. Cela vous donnera l’effet original de la sitcom.

L’épisode des retrouvailles ne sera pas scénarisé et le casting fera preuve d’un véritable sens de l’humour.

Le service de streaming diffusera les 236 épisodes de la série.

Voici un peu le sens des stars de la série Friends

Donc, c’est tout pour l’épisode de la réunion, attendons avec enthousiasme la réunion. Jusque-là, restez à l’écoute avec nous pour en savoir plus.