Le PDG d’AMC double son interdiction universelle: « Ils ont changé le statu quo »

PDG d’AMC Adam Aron est d’avoir un intéressant 24 heures. Après la débâcle de la nuit dernière en disant que la chaîne n’obligerait pas les cinéphiles à porter des masques de peur de « plonger dans un débat politique », ils ont changé de musique aujourd’hui et renversé cette décision. Maintenant, dans une interview avec CNN Business, Aron ravive la querelle avec Universal Pictures. Lorsque les fermetures ont commencé, Universal a mis des films qui étaient encore en salles sur des services de streaming, culminant en sautant la fenêtre théâtrale pour Trolls World Tour. En raison du succès de cette sortie, Universal a décidé de le faire avec plus de films, même en taquinant qu’ils feraient une sortie jour et date dans les salles et en streaming. Cela a frotté les propriétaires de cinéma dans le mauvais sens, et Aron a pris une position audacieuse: AMC interdirait les versions Universal à l’avenir. Cela inclut des films comme le prochain Rapide et furieux film, Minions: la montée de Gru, et le prochain Jurassic World film. Dans l’interview, il a tout doublé.

Universal pourrait ne pas être de retour chez AMC

Quand l’intervieweur lui a demandé si Aron lui disait qu’il devait aller ailleurs pour voir ces grands films: « Oui, en supposant que nous ne pouvons pas avoir des discussions avec Universal qui résolvent nos préoccupations. N’oubliez pas qu’AMC a montré des films Universal avec bonheur et rentable pendant des décennies. Nous n’avons pas changé le statu quo, et nous n’avons pas du tout protesté contre les « Trolls ». Vous n’avez pas entendu un mot d’objection d’AMC à propos des « Trolls ». Nous avons compris que nos théâtres ont été fermés, qu’ils avaient une entreprise à gérer et qu’ils estimaient qu’ils devaient emmener les «Trolls» à la maison plutôt que d’attendre. »

« Notre préoccupation est qu’Universal a dit qu’une fois les théâtres rouverts, ils allaient essayer d’amener les films à la maison et dans les théâtres en même temps. Ce n’était pas les » Trolls « qui nous préoccupaient. Ce sont les films après « Trolls » qui nous préoccupent. Et s’ils emmènent des films à la maison et au cinéma en même temps, ce sont eux qui changent le statu quo, et ils ne rendraient pas rentable la lecture de films Universal dans nos théâtres.

Donc, si vous regardez la lettre que j’ai écrite au président d’Universal Studios en avril, j’ai dit que Universal avait rompu la relation commerciale entre Universal et AMC en changeant le statu quo et que nous devions trouver un nouvelle relation commerciale si nous devions répondre à leurs nouvelles envies. Nous sommes actuellement en dialogue actif avec Universal. Nous verrons où cela mène, mais nous prévoyons actuellement de ne pas montrer de films Universal si nous ne pouvons pas le faire de manière rentable. «

Je crois fermement que cela ne se produira pas, mais bon, des trucs fous se produisent en 2020. Pouvez-vous imaginer si cela se produit et que le plus grand menton du monde ne porte pas de films Universal? Des moments fous mes amis.

Le PDG d’AMC double sur l’interdiction universelle: « Ils ont changé le statu quo » est apparu en premier sur Bleeding Cool News And Rumors.