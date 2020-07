Chainsmokers causant des problèmes de santé? – Sentinel et Entreprise

Bienvenue à nouveau, mes amis, dans le spectacle qui ne… commence jamais? OK, donc ce n’est pas tout à fait vrai. Il y a eu des concerts en voiture au Tupelo Music Hall et dans d’autres lieux en plein air ces derniers temps, ce qui est un répit bienvenu pour une industrie du concert luttant puissamment pour garder un pied dans notre paysage du divertissement. C’est ce qui rend les nouvelles qui sont sorties des Hamptons à Long Island ce week-end si troublantes. Un concert caritatif mis en vedette par le duo de DJ The Chainsmokers, qui présentait également le directeur général de la société d’investissement Goldman Sachs, a été critiqué après des vidéos virales montrant des personnes présentes ne suivant pas les précautions de santé publique. Le commissaire à la santé de New York, Howard Zucker, a écrit une lettre au superviseur de la ville de Southampton, où le concert a eu lieu, disant qu’il était «grandement dérangé» par une vidéo montrant des milliers de personnes proches les unes des autres et «généralement ne pas adhérer à orientation sociale. » Zucker a ensuite demandé comment la ville avait délivré un permis pour l’événement et comment les autorités pensaient qu’il ne s’agissait pas d’une «menace publique évidente». Ramenons ce problème à la maison pendant un moment. Tout le monde – musiciens, salles, spectateurs – veut voir de la musique live. Mais tout le monde est-il prêt à accepter la responsabilité partagée de se protéger mutuellement et de suivre les règles pour y parvenir? J’entraîne des sports pour les jeunes dans ma communauté. Certains sports ont des directives plus strictes que d’autres que je n’entraîne pas. Nous comptons sur ceux qui reviennent jouer avant nous pour suivre les règles afin que nous puissions faire de même, tout comme ceux qui viennent après nous comptent sur nous pour faire ce qu’il faut pour que leurs enfants aient une chance. Nous nous tournons vers les Hamptons et nous demandons pourquoi ils n’ont pas fait mieux. Les vidéos en ligne nous disent qu’elles n’ont manifestement pas suivi les directives de distanciation sociale acceptables. Bien sûr, les billets pour l’événement coûtent jusqu’à 25 000 $, selon Billboard, alors peut-être que la croûte supérieure de l’est de Long Island pensait qu’ils étaient au-delà des règles. Malheureusement, si ceux qui ont l’occasion de voir de la musique en direct ne respectent pas les règles, nous n’aurons peut-être jamais la chance de le voir par nous-mêmes.

