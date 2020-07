Les fans se demandent d’où vient le son « Hey Mike How Old is Your Mom » sur TikTok. La tendance des gens à reconstituer la scène est devenue virale sur la plate-forme de médias sociaux, et nous avons découvert de quel film il s’agissait!

La star de Tik Tok @aaliciaallen a obtenu plus de 1,9 million de likes sur sa vidéo « How Old is Your Mom », en taguant également @iamkevinhart dans le post avec l’espoir d’une certaine reconnaissance de la part de l’OG!

D’où vient «Hey Mike, quel âge a ta maman»?

La scène originale avant d’être utilisée comme son TikTok est du film de 2012, Think Like a Man.

Think Like a Man est une comédie sur quatre amis dont la vie amoureuse est bouleversée jusqu’à ce qu’ils découvrent qu’ils peuvent faire demi-tour s’ils suivent également les conseils du livre sur les relations que leurs dames lisent « Agir comme une femme, penser comme un homme ».

Voici la scène originale dans laquelle Kevin Hart qui joue Cédric, demande à Mike alias Terrence J quel âge a sa mère et commence à frapper Mme Loretta!

Il y a eu des interprétations hilarantes de TikTok!

Après la sortie de ce film sur Netflix, la scène de Kevin Harts est devenue particulièrement populaire et la refonte de @challxn où le pain reste coincé dans la porte est de loin la meilleure!

Ondreaz Lopez montre qu’il est non seulement capable de danser des TikToks, mais qu’il est également incroyable en tant qu’acteur, découvrez sa refonte de la scène du film!

Rendez-vous sur TikTok pour voir les autres refontes de 38,6K, ou mieux encore, faisons une pétition pour que Kevin Hart refasse sa propre scène sur son compte TikTok!

