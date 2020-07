‘Homeland’ et Movistar + ‘Riot Gear’ de HBO seront dans la section officielle du Festival de San Sebastian

Le Festival international du film de San Sebastián se prépare à reçoit dans sa prochaine édition deux des séries espagnoles les plus attendues cette année. D’une part, «Patria», l’une des premières séries sur HBO Espagne, sortira; et d’autre part viendront «Antidisturbios», de Movistar +, et les deux seront projetés en entier. Les deux projets feront partie de la section officielle du festival.

‘Patrie’

La projection spéciale de ‘Patria’ présentera les huit épisodes de la série créée par Aitor Gabilondo pour HBO Europe basée sur le roman à succès de Fernando Aramburu, qui aborde l’histoire du Pays basque depuis trois décennies à travers les yeux de deux familles divisées par la violence. Il a été réalisé par Félix Viscarret et Óscar Pedraza. Miguel Salvat, Steve Matthews et Antony Root sont les producteurs exécutifs de la série de HBO Europe.

La troisième première de Sorogoyen

« Antidisturbios », la série créée par Rodrigo Sorogoyen et Isabel Peña et dirigée par Sorogoyen lui-même, aura sa première mondiale lors du prestigieux événement, qui se tiendra du 18 au 26 septembre 2020. Ce sera la troisième fois que le réalisateur présentera son travail dans le cadre du SSIFF, un festival qui a toujours été caractérisée par le pari sur la création, quelle que soit la manière dont elle s’exprime, et qu’en 2016 elle a déjà récompensé le travail des créateurs (Isabel Peña et Rodrigo Sorogoyen) avec le Silver Shell du meilleur scénario pour » Que Dieu nous pardonne. «

«Antidisturbios» est une production originale de Movistar + en collaboration avec The Lab et Caballo Films. Il met en vedette Vicky Luengo, Raúl Arévalo, Álex García, Hovik Keuchkerian, Roberto Álamo, Raúl Prieto et Patrick Criado. ‘Riot Gear’ est une histoire contemporaine qui combine l’action vibrante avec la construction du portrait humain de ses protagonistes, un groupe de policiers anti-émeute et l’agent des affaires intérieures enquêtant sur eux.

Le Festival international du film de Saint-Sébastien s’annonce comme le cadre idéal pour la première mondiale de «Riot Gear». Selon les mots de ses créateurs, Rodrigo Sorogoyen et Isabel Peña: «Nous sommes heureux de revenir à Donosti. C’est toujours un festival de référence pour nous et c’est un honneur de participer à la sélection officielle avec tant de noms que nous admirons. Nous espérons que notre série sera à la hauteur du festival, surtout dans une année aussi pertinente pour le cinéma que celle-ci. «

Que signifie « équipement anti-émeute » pour le festival

Pour le directeur du festival, José Luis Rebordinos « ‘Riot Gear’ est l’une des séries qui m’ont le plus impressionné ces dernières années. Surtout pour sa mise en scène, le scénario et le travail des acteurs. Lorsque vous le voyez sur grand écran, vous oubliez complètement qu’il est destiné à être publié sur une plate-forme. Certaines de ses séquences sont pour moi certains des moments les plus impressionnants et les meilleurs du cinéma espagnol de ces derniers temps. «