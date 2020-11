Cette fois-là, John Belushi a disparu au hasard de l’ensemble des Blues Brothers

J’ai donc vu ce chemin menant du parking jonché de mauvaises herbes dans un quartier de banlieue voisin, et «je vais juste essayer ça. J’ai emprunté ce chemin et je suis entré dans le quartier. J’ai regardé et toutes les maisons étaient sombres. Mais à mi-chemin dans l’une des rues, il y avait des lumières allumées. Et j’ai pensé: ‘Eh bien, je ne sais pas. J’ai un instinct ici, et je vais essayer. Et j’ai frappé à la porte, et le gars a dit: «Ouais». J’ai dit: « Nous tournons un film ici. » « Ouais, je sais » « Et nous cherchons un de nos acteurs. » «Ouais, je sais, Belushi. Il est venu ici il y a environ une demi-heure, il a fait une descente dans mon frigo, il dort sur mon canapé. C’est l’invité qui n’est jamais parti.