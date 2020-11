L’Italie de retour en lice; L’Angleterre hors de la Ligue des Nations – Football

Trois ans après un échec embarrassant à se qualifier pour la Coupe du monde, l’Italie est de nouveau en lice avec les meilleurs d’Europe.

L’Angleterre, quant à elle, est déjà hors de la compétition pour les finales de la Ligue des Nations avec un tour de matches à jouer.

Une équipe italienne durement touchée par le coronavirus a tout de même réussi à battre la Pologne 2-0 dimanche, mettant les Azzurri aux commandes de leur groupe, tandis que l’Angleterre a été battue 2-0 par la Belgique, la mieux classée.

Une autre victoire en Bosnie-Herzégovine mercredi verra l’Italie accueillir la finale à quatre équipes en octobre – quelques mois seulement après avoir accueilli le match d’ouverture du Championnat d’Europe à Rome.

«C’est notre culture. Les Italiens donnent le meilleur d’eux-mêmes dans les moments difficiles et deviennent plus unis. C’est ce que j’ai demandé à ces gars avant le match et ils étaient extraordinaires », a déclaré l’entraîneur adjoint Alberico Evani, qui remplace l’entraîneur-chef Roberto Mancini sur la ligne de touche.

Mancini s’isole à domicile avec le coronavirus, tout comme l’attaquant Ciro Immobile, vainqueur du Soulier d’Or européen la saison dernière. En tout, plus de 20 joueurs italiens n’étaient pas disponibles en raison du virus et des blessures.

Jorginho a converti un penalty pour l’Italie au milieu de la première mi-temps après qu’Andrea Belotti ait été abattu dans la surface. Domenico Berardi a ajouté un autre but en fin de seconde période après avoir encaissé une passe de Lorenzo Insigne.

« Plus les jours passaient, plus les joueurs quittaient le camp, mais nous nous disions que nous devions être encore plus unis face à ces obstacles », a déclaré Belotti. «C’était une belle performance et nous avons prouvé que nous étions supérieurs à la Pologne à tous points de vue ce soir.

«Nous sommes comme une famille, donc revenir ici est comme un père embrassant son fils. C’est ce que nous ressentons tous lorsque nous venons en mission internationale. Nous avons juste besoin de nous regarder dans les yeux pour savoir ce que nous faisons », a ajouté Belotti. «Nous dédions cette victoire à l’entraîneur, ainsi qu’à tous ceux qui s’isolent en ce moment.»

L’Italie mène le groupe 1 de la Ligue A avec neuf points. Les Pays-Bas sont les suivants avec huit points après avoir battu la Bosnie 3-1. La Pologne est toujours en lice avec sept points, tandis que la Bosnie traîne avec deux.

LA BELGIQUE PRÈS DE LA FINALE

Dries Mertens a marqué un superbe coup franc alors que la Belgique mettait fin aux espoirs de l’Angleterre d’atteindre la finale.

La Belgique a pris les devants 10 minutes plus tard lorsque Romelu Lukaku a préparé Youri Tielemans pour un tir dévié.

Mertens a porté le score à 2-0 à la 24e en bouclant de manière experte son coup de pied sur le mur anglais – qui n’a presque pas réussi à sauter – après que Kevin De Bruyne ait été victime d’une faute.

La Belgique mène le groupe 2 de la Ligue A avec 12 points. Le Danemark est le suivant avec 10 après une victoire 2-1 contre l’Islande. L’Angleterre en a sept et l’Islande aucun.

La Belgique n’a besoin que d’un match nul à domicile avec le Danemark mercredi pour atteindre la finale.

L’AGRICULTEUR GAGNE ENFIN

Frank de Boer remporte enfin sa première victoire en tant qu’entraîneur des Pays-Bas après que Georginio Wijnaldum ait marqué un doublé rapide pour mener son équipe à une victoire 3-1 contre la Bosnie-Herzégovine.

Wijnaldum, capitaine en l’absence de son coéquipier blessé de Liverpool Virgil van Dijk, a tapé de près aux sixième et 14e minutes pour préparer la victoire dans la Johan Cruyff Arena vide. Wijnaldum a désormais inscrit sept des 12 derniers buts de son pays.

Memphis Depay a inscrit le troisième but des Pays-Bas.

La victoire soulage la pression sur De Boer, qui est devenu le premier entraîneur des Pays-Bas à ne pas enregistrer de victoire lors de ses quatre premiers matches en charge lorsque son équipe a fait match nul 1-1 contre l’Espagne mercredi, après une défaite et deux autres nuls depuis qu’il a succédé à Ronald. Koeman.

GAGNER AU PAYS DE GALLES

Le Pays de Galles est la seule équipe invaincue de la Ligue B après une victoire 1-0 contre l’Irlande, grâce à la tête de David Brooks en seconde période.

Maintenant, le Pays de Galles n’a plus qu’à éviter la défaite à domicile contre la Finlande, deuxième, pour être promu au premier rang.

«Nous n’avons pas bien joué aujourd’hui, mais nous nous sommes battus en seconde période. C’est encore trois points et c’est ce qui compte et ça se prépare bien pour mercredi », a déclaré le capitaine du Pays de Galles Gareth Bale. «Nous avons un excellent bilan en ce moment et c’est formidable de remporter la victoire. J’adore jouer pour le Pays de Galles, mais le plus important est que cette équipe continue de gagner.

Dans le groupe 1, l’Autriche a battu l’Irlande du Nord 2 à 1 pour rester sur la bonne voie pour la promotion avec quatre victoires en cinq matchs.

En Ligue C, la Macédoine du Nord a maintenu son élan après s’être qualifiée pour le Championnat d’Europe en battant l’Estonie 2-1 pour mener le Groupe 2.

Partager : Tweet