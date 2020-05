Cette 176 BHP Maruti Swift est aussi puissante qu’une Skoda Octavia 1.8 TSI

Découvrez cette Maruti Swift modifiée qui obtient une grande amélioration des performances et un carénage avant, comme la Suzuki Kizashi.

Maruti Swift est l’une des voitures les plus belles lorsqu’elle est modifiée. Pas l’actuel mais le tout premier Swift que nous ayons eu. Le dernier Swift a également le quotient sportif, mais il y avait un charme différent au sujet de la première génération que nous avions il y a plus d’une décennie. Voici un tel Swift qui a du boost partout où vous pouvez le voir.

En parlant de mises à niveau cosmétiques, vous pouvez voir le kit de pare-chocs Swift Sport avec des pare-chocs avant et arrière plus agressifs, une suppression de chrome, de nouveaux phares, un becquet de coffre et un échappement à double port. De face, elle ressemble en fait à la Suzuki Kizashi, la berline de luxe que Marui a vendue en Inde pendant une brève période.

À l’intérieur de la cabine, vous pouvez voir les sièges Toora Racing, le harnais Takata Racing, le volant Toora Deep Dish et une jauge Defi Boost. Le volant est tout simplement incroyable et nous donne également l’impression que le propriétaire veut faire de la course sérieuse. Attendez d’avoir entendu parler des améliorations de performances effectuées sur ce Maruti Swift.

Depuis son modèle de première génération, il obtient un moteur à essence de 1,3 litre. Le propriétaire a équipé la mise à niveau de l’ECU Haltech Sprint, la mise à niveau Garrett GT20 Turbo, la mise à niveau Intercooler avec plomberie en silicone, la mise à niveau de l’embrayage Exedy Stage 1 et le système d’échappement double sortie personnalisé. C’est beaucoup de boost sous le capot. Toutes ces améliorations aident la trappe à extraire 176 BHP de puissance de crête. C’est près de 100 BHP de plus que le stock. En comparaison, vous avez la Skoda Octavia 1.8 TSI qui produit également 176 BHP.

Enfin, les autres mises à jour restantes incluent le volant Fidanza Performance, les pistons forgés, la suspension réglable Tein Super Street, le contrôle électronique de l’amortissement et les freins à piston D1 Spec 6 avec des rotors de 320 mm. Nous ne savons pas combien d’argent le propriétaire a investi, mais c’est sûrement plus qu’un Lakh ou deux.

Maruti Swift est l’une des voitures modifiées les plus faciles et les plus connues en Inde. En raison de son attrait sportif, de nombreuses personnes l’achètent. Cependant, le vrai trésor est disponible sur les marchés européens, où ils ont le Swift Sport. Cette trappe chaude produit 140 PS et 230 Nm de couple de pointe, pour de vrai.