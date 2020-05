The Dragon Prince Season 4 Date de sortie, Cast, Plot, Trailer et LEAKS

– Publicité –



The Dragon Prince est l’une des meilleures séries animées sur Netflix. Avec sa belle animation et son scénario incroyable, il a gagné une énorme base de fans. AVERTISSEMENT SPOILER AHEAD, La première saison s’est terminée dans une bonne note lorsque le combat a été terminé à cause du prince qui est allé en quête pour rendre l’œuf de dragon, de plus, dans leur quête, l’œuf de dragon a éclos.

Dans la saison 2, l’histoire va plus loin montrant que l’âge des dragons est venu et qu’il est courant de voir des dragons voler au-dessus des villages. Une petite romance mignonne égaye l’aventurier du prince alors que lui et un elfe tombent amoureux l’un de l’autre.

Quelle est la date de sortie de The Dragon Prince Season 4?

La pandémie étant la cause du retard de toutes les émissions sur Netflix, mais ce qui est le mieux dans les séries animées, c’est qu’elles n’ont pas besoin de la présence physique des acteurs; par conséquent, ils sont une bouée de sauvetage pour Netflix, car de plus en plus de séries animées peuvent sortir leurs nouveaux spectacles. Pour l’instant, il n’y a pas de date de sortie finale pour la saison 4, cependant, selon les dernières nouvelles, la série pourrait sortir en décembre 2020.

Qui est dans le casting de The Dragon Prince Season 4?

Le casting sera presque le même à partir de la saison 3: Jack DeSena comme Callum et Sasha Rojen Ezran (protagonistes principaux). De plus, les autres membres de la distribution incluent Jason Simpson dans le rôle de Viren et Paula Burrows dans le rôle de Rayla. Erik Dellums comme Aaravos, Jesse Inocalla comme Soren et Racquel Belmonte comme Claudia.

Quelle sera l’intrigue?

Dans le monde de rêve de l’océan Xadiam, la magie noire prévaut et là où il y a de la magie, il y a des dragons. Cette fois dans cette nouvelle saison, une guerre fera rage entre Viren, qui essaie de tuer ces œufs de dragon pour obtenir un héritier magique et Callum et Ezran font tous les efforts possibles pour conserver le prince et le réunir.

Y a-t-il une bande-annonce?

La bande-annonce de la saison 4 n’est pas encore sortie, cependant, de nombreuses théories de fans suggèrent que la nouvelle saison montrerait les conséquences de la guerre et comment le dragon s’unit aux humains et aux elfes. Pour des nouvelles plus excitantes et des fuites incroyables Restez connecté et restez à l’écoute.

