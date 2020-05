Quelle est l’histoire de Moon Knight de Marvel? Trouvez-le ici.

– Publicité –



Marvel’s Moon Knight: Il y a beaucoup moins de séries qui ont survécu avec un anti-héros. Mais qui n’aime pas le changement? Nous faisons tous. Mais de nos jours, il n’y a que quelques numéros de films ou séries anti-héros. Et dans ce petit morceau d’écriture, nous apportons une histoire de l’un des personnages anti-héros les plus aimés. Le chevalier de la lune.

L’anti-héros a été écrit par Doug Moench et l’artiste Don Perlin. L’histoire a commencé comme un agent de la CIA dont la vie avait été sauvée par le dieu de la lune Khonshu et est un Marc Spector.

Si vous ne vous souvenez pas du personnage, il a une longue histoire dans Marvel depuis Warewolf by night en 1975. Et maintenant, la série doit sortir sur Disney +.

Selon la date de sortie prévue, la saison devait être disponible sur notre liste de diffusion d’ici la fin de 2020. Mais maintenant que nous voyons les conditions suscitées par la pandémie mondiale, nous nous attendons à voir un léger retard. Jusqu’à présent, il n’y a pas de date de sortie officielle, cependant, nous prévoyons de le voir d’ici 2022.

Le casting de Moon Knight de Marvel

Pour l’instant, il n’y a pas d’annonce officielle publiée par les fabricants. Mais au milieu de cela, certaines des théories fanatiques disent que Daniel Radcliffe jouera le rôle de Moon Knight.

Non seulement cela, mais certains d’entre eux croient également que Keanu Reeves pourrait jouer le rôle de Moon Knight.

Les rumeurs sont des rumeurs jusqu’à ce que personne ne les change dans une annonce. Nous devons donc attendre un peu plus de clarifications.

L’intrigue de Moon Knight de Marvel

Marc Spector combattait les contrevenants et gardait New York en sécurité pendant des années. Puis le dieu lunaire égyptien de la vengeance et de la justice, Khonshu, les a ressuscités pour fonctionner comme son «avatar», et ce sont différentes variantes du même homme. Non seulement cela, mais la série ajoute également une touche. Le personnage se débat avec plusieurs personnalités.

Jusqu’à présent, il n’y a pas de bande-annonce officielle. On ne peut donc pas être sûr de ce qui va se passer. Il sera trop tôt pour commenter quoi que ce soit. Tout ce que nous pouvons faire, c’est attendre et regarder.

