« C’était une trahison de votre confiance »

Depuis que Yola Berrocal a ouvert la boîte de Pandore dans « La casa fuerte », sa relation amoureuse avec Joaquín Prat n’a cessé de faire la une des journaux. Bien que le gagnant de l’émission de télé-réalité Mediaset Espagne n’ait donné que deux initiales, il suffisait de désigner le co-présentateur de «El programme de Ana Rosa». « J’ai adoré parce que c’était charmant, amusant, aventureux … Si nous nous étions rencontrés à un autre moment, quelque chose de bien se serait produit », a expliqué la chanteuse et danseuse de l’émission. Une fois à l’extérieur de la maison, Il ne voulait pas faire de déclarations dans ‘Save me’ à propos de cette histoire d’amour éphémère vécue en 2008, car il croyait devoir parler directement avec le journaliste. À l’invitation de Prat à son spectacle, Berrocal a participé à « Le programme d’été » pour le rencontrer à nouveau et découvrez toute la vérité sur leur relation.

Yola Berrocal et Joaquín Prat, dans ‘Le programme d’été’

Après avoir passé en revue les faits saillants de leur temps sur la réalité, les deux ont commencé à raconter comment ils se sont rencontrés dans un gymnase il y a douze ans. « Nous nous sommes rencontrés à nouveau dans un débarcadère. Vous avez demandé à un ami le numéro de téléphone de ma sœur et un jour vous m’avez appelé », a déclaré Prat. «Nous sommes restés dans un bar, nous parlions puis nous sommes allés dans un parc. Dans ce parc, ce qui s’est passé est plus qu’évident. Que faisait ce photographe là-bas?», a-t-il ajouté à propos des images de son idylle publiées dans la presse.

Puis ce fut au tour de Berrocal, qui a été sincère pour admettre l’évidence. «Quelques jours avant, j’ai parlé à une personne et il m’a dit de prendre des photos avec une personne célèbre. À l’époque, je travaillais à la télévision et je n’avais besoin de rien. Du coup, je reste avec toi, je l’ai appelé et il nous a suivis« , a avoué le chanteur, admettre le piège dans lequel le présentateur était impliqué. « Je me suis senti trahi. A ce moment-là, je voulais être là. Je vous ai appelé et je vous ai dit que c’était la dernière fois que nous allions parler, » répondit Prat.

Yola Berrocal est ravie de s’excuser

Après avoir avoué le piège qu’il a tendu au journaliste, Berrocal a voulu s’excuser publiquement auprès de lui pour avoir réglé cette histoire. « Je veux te demander pardon, je le regrette vraiment. Je suis vraiment désolé pour votre famille et votre mère. C’était une trahison de votre confiance », dit-elle, remarquablement excitée. Prat appréciait positivement sa décision d’admettre publiquement son erreur et l’assura de ne pas lui en vouloir.