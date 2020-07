10 films qui sucent tellement que vous ne pouvez pas croire qu’ils ont même été réalisés

Bien que le vieil adage dit que personne ne cherche intentionnellement à faire un mauvais film, il existe de nombreuses preuves du contraire.

L’histoire est jonchée de mauvais films, mais peu sont étiquetés si irrémédiablement horribles qu’ils ne peuvent pas être sauvés. Parfois, vous regardez un film et vous vous demandez comment il parvient à passer à travers tous les obstacles nécessaires pour arriver sur grand écran du script, du casting, du tournage, des projections de test, du marketing et finalement de la sortie à un public de masse sans que personne ne lève la main et ne demande. , «Est-ce que quelqu’un a remarqué que ça craint?».

Des millions de dollars sont consacrés à quelque chose d’horrible n’est qu’une perte de l’argent du studio et du temps de tout le monde, et bien que le transfert du contrôle créatif aux cinéastes devrait toujours être applaudi, une intervention est parfois nécessaire pour sauver un projet d’une catastrophe.

Certains des pires films jamais réalisés sont nés d’une vision unique et singulière, ils se sont juste avérés être des ratés abjects terribles qui auraient été bien mieux s’ils avaient été enterrés ou enfermés dans le coffre du studio pour toujours.