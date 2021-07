Ces couples de célébrités se sont battus en public, vous risquez d’être surpris

Vivre comme une star de la liste A n’est pas toujours glamour, surtout lorsque le droit à la vie privée est presque inexistant grâce à la nuée de paparazzi qui semblent suivre chacun des pas de ces stars. Le mot « vie privée » ne fait pas partie du vocabulaire des célébrités et malheureusement, les choses n’ont fait qu’empirer car certains de ces photographes vont tout simplement trop loin, notamment avec les enfants des célébrités. En 2013, l’actrice Halle Berry a témoigné pour sa fille, alors âgée de 13 ans, sur un projet de loi visant à protéger les enfants de célébrités très en vue des paparazzis. Dans sa déclaration, elle a déclaré (via CBS News) : « Ma fille ne veut pas aller à l’école parce qu’elle sait que « les hommes » la surveillent. » Le projet de loi a été promulgué avec succès en Californie.

Cependant, il n’existe actuellement aucun projet de loi protégeant les couples de célébrités contre le fait d’être photographiés en train de se disputer ou de se battre en public, ce qui serait relayé par les tabloïds. Bien qu’aucun couple ne soit parfait (qu’il s’agisse d’une célébrité ou non), ces stars ont malheureusement eu des disputes en public qui n’étaient pas censées être filmées. Les couples de célébrités ci-dessous ont eu des disputes en public qui, par malchance, ont été photographiées ou entendues par des badauds et ont fait la une des journaux.

La dispute entre Courteney Cox et Johnny McDaid n’a pas ruiné leur relation.

La star de « Friends » Courteney Cox et le musicien Johnny McDaid sont ensemble depuis 2013 et ont fait passer leur relation au niveau supérieur lorsque le chanteur de Snow Patrol a fait sa demande à peine six mois plus tard. Cependant, en novembre 2015, Cosmopolitan a rapporté que le couple s’était séparé parce que Cox était décidée à vivre à Los Angeles alors que McDaid voulait qu’ils déménagent à Londres. Alors que le couple a ravivé sa romance en 2016, décidant d’arranger les choses et de vivre de part et d’autre de l’Atlantique, les paparazzi ont capturé des retrouvailles moins que joyeuses entre le couple en août de la même année après qu’ils aient été aperçus en train de se disputer à l’extérieur d’un restaurant de l’ouest de Londres, selon le Daily Mail.

Les photos ont montré Cox agitant les bras et ayant l’air « tendu » alors que le couple était assis devant le restaurant Granger and Co. à Notting Hill, à Londres. À un moment donné, Cox a tenu sa tête dans ses mains alors que les choses semblaient devenir plus émotionnelles, l’actrice détournant même la tête de son amoureux. Le Daily Mail rapporte également que Cox a infligé à McDaid « un traitement silencieux » avant de quitter la table.

Malgré les photos montrant les deux hommes en pleine dispute, le couple continue d’aller de l’avant. En fait, ils ont même passé la majeure partie de l’année 2020 séparés à cause du coronavirus (via Hello !) mais ont semblé finalement se réunir en décembre 2020 après avoir posté une vidéo ensemble sur Twitter pour la communauté Ráth Mór.

Shia LaBeouf et Mia Goth ont une altercation effrayante en Allemagne

Le comportement de l’acteur Shia LaBeouf au fil des ans est carrément bizarre, et les choses ont failli mal tourner lorsque lui et son ancienne petite amie de longue date Mia Goth ont eu une altercation en Allemagne en 2015 qui a été entièrement capturée sur vidéo. Selon ET, LaBeouf était au milieu d’une dispute avec Goth dans les rues d’Allemagne lorsque quelques habitants sont intervenus. On a entendu LaBeouf déclarer : « Je ne veux pas toucher une femme, je ne veux pas frapper une femme, mais on me pousse. » Montant dans la voiture d’un habitant pour le conduire à l’aéroport, l’acteur leur dit alors : « Si j’étais resté là, je l’aurais tuée. »

Le couple avait réussi à mettre de côté leur effrayante dispute et s’était même noué en 2016 à Las Vegas, mais deux ans plus tard, ils ont confirmé qu’ils se séparaient. Cependant, People a rapporté que les deux ont récemment été repérés ensemble en 2020, les deux personnes portant des alliances.

Avant de renouer avec Goth, LaBeouf était sorti avec la chanteuse FKA Twigs en 2018, mais en 2020, la chanteuse a porté plainte contre lui pour abus, déclarant au New York Times : « Ce que j’ai vécu avec Shia était la pire chose que j’ai vécue dans toute ma vie. »

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez est confronté à la violence domestique, vous pouvez appeler la ligne d’assistance nationale contre la violence domestique au 1-800-799-7233. Vous pouvez également trouver plus d’informations, de ressources et de soutien sur leur site web.

Beyonce et Jay Z lors d’un événement

Bien qu’ils soient l’un des couples les plus puissants d’Hollywood, Beyoncé et Jay-Z ont réussi à garder leur relation relativement privée. C’était jusqu’à ce que les paparazzis surprennent le duo en train de dîner au restaurant Sushi Park à Los Angeles, en Californie, en 2016, et les photos ont montré qu’ils avaient tout sauf un agréable rendez-vous sushi. Les photos obtenues par le magazine OK ! montraient Queen B en train de crier et d’agiter son doigt vers son rappeur de mari alors qu’il semblait regarder son téléphone à plusieurs reprises. La chanteuse de « Single Ladies » aurait-elle été contrariée par la présence de Jay-Z sur son téléphone pendant le dîner ? Si les fans ne sauront jamais ce qui a déclenché cette dispute publique, le couple est toujours ensemble à l’heure où nous écrivons ces lignes.

En fait, cette dispute survient deux ans après la fameuse bagarre dans l’ascenseur lors du Met Gala de 2014 entre le rappeur et la sœur de Beyoncé, Solange Knowles. Une vidéo postée sur TMZ montrait Solange Knowles frappant et donnant des coups de pied à Jay-Z dans un ascenseur, tandis que des gardes du corps finissaient par la maîtriser. Les trois artistes ont fait une déclaration commune concernant l’incident : « Ils se sont tous les deux excusés et nous sommes allés de l’avant en tant que famille unie », et Beyoncé a évoqué l’incident dans sa chanson « Flawless » avec la phrase suivante : « Bien sûr, parfois les s*** tombent quand il y a un milliard de dollars dans un ascenseur ».

Un paparazzi prend une photo glaçante de Charles Saatchi et Nigella Lawson.



Un paparazzo du nom de « Jean-Paul » a été témoin d’un spectacle effrayant lorsqu’il est tombé par hasard sur le personnage le plus en vue de Grande-Bretagne, Charles Saatchi, la main autour de la gorge de sa femme, Nigella Lawson, lors de son déjeuner d’anniversaire. S’adressant à Vanity Fair au sujet de ce jour de 2013, le paparazzo a affirmé que lorsque Saatchi a saisi la gorge de sa femme pour la deuxième fois alors qu’il était à Londres, cela « a été si violent, avec une telle force, que sa tête s’est renversée en arrière. » Une fois que les photos ont été publiées dans les tabloïds, elles ont déclenché une réaction majeure du public sur la violence domestique.

Quatre semaines après la diffusion des photos dans le monde entier, Saatchi a demandé le divorce après 10 ans de mariage. Il a déclaré au Daily Mail que Lawson avait refusé de commenter l’incident par une déclaration qui disait : « J’abhorre toute forme de violence contre les femmes ». En fait, dans sa déclaration, on peut lire que le fait de mettre ses mains sur sa gorge était « simplement un geste » et il a ajouté qu' »aucune pression n’a été exercée sur elle. » Selon CBS News, à la fin du mois de juillet 2013, l’ancien couple aurait divorcé « rapidement et à l’amiable », aucun des deux ne recevant de soutien financier de l’autre.

En 2019, la chef s’est ouverte au Irish Times sur l’événement qui a conduit le public à spéculer sur les abus. Elle a partagé : « Il s’agissait généralement de se sentir exposé et attaqué », ajoutant : « De plus, je préférerais sincèrement parler de nourriture. »

La dispute publique entre Kim Kardashian et Kris Humphries a eu lieu quelques jours avant le divorce.



Quelques jours avant que Kim Kardashian ne demande le divorce de Kris Humphries après seulement 72 jours de mariage en 2011, le Daily Mail a rapporté que des problèmes se profilaient pour le couple de stars après avoir été aperçu en train de se disputer dans leur voiture lors d’un dîner à Hollywood, en Californie. Au 68e jour de leur mariage, le couple a été photographié en train de retourner à la Rolls Royce Phantom de Kardashian après le dîner et cela ressemblait à tout sauf à des moments heureux pour un couple de jeunes mariés. Selon le Daily Mail, Humphries avait l’air d’en avoir assez, car la star de téléréalité fixait son mari du regard et agitait les mains, semblant se disputer avec le joueur de NBA.

Malheureusement pour Humphries, sa femme a demandé le divorce la même année et il a demandé l’annulation de son mariage peu après. Selon le Los Angeles Times, Kardashian l’aurait épousé uniquement pour faire de l’audience pour son émission « Keeping Up With the Kardashians ». Humphries demandait également 7 millions de dollars à son ex-femme ou « d’endurer un procès public et laid ». En 2013, Kardashian a réussi à s’en sortir avec Humphries, qui est reparti sans son argent et a dû payer ses propres honoraires d’avocat, selon le Los Angeles Times.

Des années plus tard, Kardashian a admis lors de la réunion de « Keeping Up With the Kardashians » qu’elle devait des excuses à Humphries pour la façon dont elle a géré leur mariage et leur divorce, mais il a refusé de la reconnaître, par Page Six.

Les disputes d’Emma Roberts et Evan Peters ont dégénéré.

Les acteurs Emma Roberts et Evan Peters ont eu une relation tourbillonnante qui a commencé en 2012 après s’être rencontrés sur le tournage de « Adult World » et qui s’est terminée pour de bon en 2019. Au début de leur relation, les choses ont pris une mauvaise tournure lorsque Roberts a été arrêté pour violence domestique, TMZ rapportant que les deux se sont disputés alors qu’ils étaient dans un hôtel à Montréal et que les deux stars ont fini par devenir physiques. À l’arrivée de la police, Peters avait le nez en sang et des traces de morsure et Roberts a été placé en garde à vue. Cependant, Peters n’a pas porté plainte et Roberts a été relâché quelques heures plus tard.

Quelques jours après l’altercation, le Daily Mail a partagé des photos de Roberts s’accrochant à Peters et sanglotant dans ses bras après que la nouvelle de leur dispute ait été annoncée. Des paparazzi ont pu les photographier en train de se serrer l’un contre l’autre, Roberts semblant extrêmement désemparé tandis que Peters réconfortait sa petite amie. Selon Page Six, le couple s’est fiancé en 2013 mais a rompu en 2015. Cependant, ils étaient à nouveau ensemble en 2016 et ont rompu à nouveau en 2019, Us Weekly rapportant qu’elle avait tourné la page avec Garrett Hedlund, avec qui elle partage maintenant un fils nommé Rhodes.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez est confronté à la violence domestique, vous pouvez appeler la National Domestic Violence Hotline au 1-800-799-7233. Vous pouvez également trouver plus d’informations, de ressources et de soutien sur leur site web.

Stephen Amell se fait expulser d’un avion après une altercation avec sa femme

La star de « Arrow » Stephen Amell et sa femme Cassandra Jean Amell sont mariés depuis 2012, mais les choses ont mal tourné pour le couple lorsqu’ils ont eu une altercation sur un vol Delta entre Austin et Los Angeles qui s’est terminée par le fait que l’acteur a dû être retiré du vol, selon Page Six. Selon le rapport, Amell criait sur sa femme dans l’avion et semblait être intoxiqué lorsqu’un agent de bord lui a demandé de se calmer à plusieurs reprises. Cependant, l’acteur a dû être évacué du vol par un agent de sécurité aérienne et trois agents de bord qui l’ont escorté hors de l’avion, tandis que sa femme est restée dans l’avion à destination de Los Angeles.

L’incident ayant été rendu public, Amell a ressenti le besoin de raconter à ses fans ce qui s’est passé sur Twitter, partageant qu’il a laissé ses « émotions prendre le dessus » sur lui. « Ma femme et moi nous sommes disputés lundi après-midi sur un vol Delta Austin-LA. On m’a demandé de baisser la voix et je l’ai fait. Environ 10 minutes plus tard, on m’a demandé de quitter le vol. Et je l’ai fait immédiatement. Je n’ai pas été renvoyé de force », a déclaré M. Amell, qui a ajouté : « J’ai réservé une place sur un vol Southwest deux heures plus tard et je suis rentré chez moi sans autre problème. J’ai laissé mes émotions prendre le dessus, fin de l’histoire. Ça doit être un cycle d’information lent. »

Adrienne Maloof se sépare de Sean Stewart en un clin d’œil



L’ancienne star de « Real Housewives of Beverly Hills » Adrienne Maloof et son ex-mari le chirurgien plastique Paul Nassif se sont constamment affrontés dans l’émission Bravo et malheureusement, le couple marié depuis 10 ans a fini par se séparer et a finalisé son divorce en 2012.

Maloof a rapidement tourné la page de son divorce avec Nassif et a commencé à sortir avec Sean, le fils de Rod Stewart, en 2013, alors qu’elle avait 51 ans et que Stewart en avait 32. Au cours de leur brève histoire d’amour, TMZ a surpris le duo en train de se disputer lors d’un événement caritatif. On y voit Stewart non seulement pointer du doigt Maloof, mais aussi faire un geste de la main qui donne l’impression qu’il la repousse. Quelle que soit la nature de la dispute, elle semble avoir mis fin à leur idylle, puisque TMZ rapporte que quelques heures plus tard, Maloof est sortie avec un autre homme beaucoup plus jeune, Jacob Busch, l’héritier de la société de brassage de bière Anheuser Busch.

Us Weekly a rapporté que le duo s’était effectivement séparé en 2013 et avait décidé qu’il valait mieux pour eux d’être amis. Cependant, Maloof et Busch ont poursuivi leur relation, Slice affirmant qu’ils se sont séparés en 2015, mais ont ravivé leur romance en 2017. Le duo s’est depuis séparé, The Daily Dish rapportant que Busch était passé à autre chose avec l’actrice Rebel Wilson, ce qui n’a duré que quelques mois.

Simon Cowell et Lauren Silverman repérés en train de se disputer en public

En mars 2021, des paparazzis ont filmé le couple hollywoodien Simon Cowell et Lauren Silverman en train d’avoir une dispute tendue alors qu’ils se promenaient avec leur fils, Eric, et leur chien. Selon The Sun, les gens qui passaient près du couple ont déclaré que le juge de « X Factor » « avait un visage comme le tonnerre » alors que le duo semblait se disputer. Silverman s’est éloigné de Cowell et l’ancien juge de « American Idol » a traversé la rue pour marcher de l’autre côté de la route tout en parlant à quelqu’un au téléphone.

Ce n’était certainement pas la première fois que le couple était vu en train de se disputer en public. En 2013, Cowell et Silverman semblaient se disputer à l’intérieur d’une voiture à New York. Page Six rapporte que le couple a été photographié en train d’avoir une altercation à l’arrière d’une SVU en plein jour, les vitres baissées. Cowell a été vu les mains en l’air et Silverman semblait désemparée. Quelques heures plus tard, le duo semblait aller très bien en sortant dans l’Upper East Side de New York, le sourire aux lèvres.

À ce jour, le couple ne s’est pas encore marié mais partage un fils, Eric, qui a été nommé en l’honneur du père de Cowell, selon Good Housekeeping.

La relation de Jessica Simpson et John Mayer a pris fin à Cabo

Jessica Simpson et John Mayer ont eu une relation tumultueuse qu’elle a décrite plus tard comme « on-again, off-again » lors d’une interview avec Hoda Kotb sur « Today » en 2020 pour son mémoire « Open Book ». Le couple de célébrités a commencé à se fréquenter en 2006. Mme Simpson a déclaré à Mme Kotb qu’elle était retournée avec M. Mayer « près de neuf fois » tout au long de leur relation. L’une de ces périodes difficiles remonte à 2007, lorsque les caméras les ont filmés dans ce qui semblait être un moment misérable à Cabo San Lucas, au Mexique, avec des photos montrant Simpson assise sur un balcon et pleurant avec sa tête dans les mains. Les gens ont suggéré que le couple passait des vacances ensemble pour réparer leur relation, mais ont fini par se séparer pour de bon.

Des extraits de ses mémoires (via People) ont révélé que Simpson a fini par cesser toute communication avec Mayer après avoir qualifié Simpson de « napalm sexuel » dans son interview révélatrice de 2010 dans Playboy. Elle a déclaré : « J’ai effacé son numéro. Il a rendu facile pour moi de m’éloigner. » Alors que Mayer s’est depuis excusé publiquement pour ses commentaires, Simpson a déclaré à Tamron Hall (via E !) qu’elle préférait que le passé reste dans le passé, déclarant : « Non, je ne sens absolument pas que je dois des excuses publiques. »

Rihanna se compare à une lionne après que des fans aient confondu des photos



Rihanna et son ancien beau milliardaire Hassan Jameel semblaient aller fort après que les rumeurs aient tourbillonné que les deux étaient fiancés en 2017 (via People), mais il s’est avéré que RiRi arborait juste une énorme bague en diamant comme accessoire. Alors qu’il ne s’agissait pas encore d’une bague de fiançailles, le couple a poursuivi sa romance pendant un certain temps, jusqu’à ce que des photos émergent des deux lors d’un voyage au Mexique en 2018 qui ont laissé de nombreux fans se demander s’ils étaient faits pour de bon.

Selon Elle, les paparazzi ont capturé des photos de Rihanna ayant une dispute intense avec Jameel alors qu’ils étaient au bord de la piscine et pointant rageusement son doigt sur lui. Les photos sont immédiatement devenues virales, mais la chanteuse a mis les choses au clair sur Instagram après avoir partagé une photo d’un lion femelle rugissant sur un lion mâle avec la légende, « When u think u know more bout soccer #worldcup2018 ». Même si Rihanna se moquait de leurs photos, les deux ont mis fin à leur relation en 2020, People déclarant que « leurs vies étaient trop différentes et qu’il était difficile de maintenir une relation. »

Rihanna a depuis tourné la page avec A$AP Rocky, le rappeur appelant la chanteuse dans une interview avec GQ, « ma dame » et « l’amour de ma vie ». Le couple est toujours ensemble au moment où nous écrivons ces lignes.

Gry Molvaer et Kristofer Hivju s’affrontent pendant plus d’une heure.



Difficile de ne pas reconnaître Kristofer Hivju, la star de « Game of Thrones » de 1,80 m, et ses cheveux roux flamboyants dès qu’il sort en ville. En fait, les paparazzis ont pu prendre quelques photos de lui avec sa femme Gry Molvaer lors d’une sortie shopping à Los Angeles en 2016, mais cela s’est avéré être bien plus qu’une aventure de shopping décontractée lorsque le couple marié a fini par se disputer à l’extérieur d’un magasin BCBG, selon Daily Mail.

Les choses semblaient tendues lorsque le couple a été vu dans un échange houleux, une photo montrant Hivju mettant ses mains en l’air avec un regard de frustration alors que Molvaer regardait ailleurs avec les mains dans ses poches. Des personnes passant à proximité du couple hollywoodien ont rapporté que la dispute a duré jusqu’à une heure, le couple se disputant en plein jour.

Le couple est toujours marié à l’heure où nous écrivons ces lignes et avait même combattu le coronavirus ensemble, selon E ! L’acteur a partagé avec ses fans sur Instagram en 2020 que lui et sa femme étaient « complètement rétablis » du virus et ne présentaient que des « symptômes légers. »

Lana Del Rey quitte l’aéroport en pleurs après une dispute avec son ancien petit ami

Avant que la chanteuse de « Summertime Sadness » Lana Del Rey ne se fiance à Clayton Johnson en décembre 2020, elle avait un passé amoureux qui incluait Sean « Sticks » Larkin, l’animateur de « Live PD » et avant cela, elle était impliquée romantiquement avec Francesco Carrozzini, un photographe italien de 2014 à 2015.

Alors qu’elle est restée discrète sur sa romance avec le photographe, le New York Daily News a rapporté que la chanteuse et son petit ami ont été vus en train d’avoir une énorme dispute en 2015 à l’aéroport LAX, ce qui a entraîné un sanglot de Del Rey. Une source a rapporté : « Lana était complètement en larmes, pleurait à chaudes larmes et se battait avec son petit ami », ajoutant : « Ils avaient l’air d’avoir une dispute gonflable. Lana avait l’air complètement stressée et bouleversée. » On ne sait pas exactement sur quoi l’ancien couple se disputait, mais ils se sont séparés la même année.

Après leur séparation, il semble que la chanteuse se soit inspirée de Taylor Swift, les fans ayant spéculé que sa chanson « 13 Beaches » parlait de Carrozzini, selon Bustle.

Brad Pitt et Angelina Jolie se disputent à Legoland



De nombreux fans ont été laissés sous le choc lorsqu’Angelina Jolie a demandé le divorce de Brad Pitt en 2016, invoquant des différences irréconciliables et demandant la garde principale de leurs six enfants. En 2019, un juge a décidé que Pitt et Jolie étaient légalement célibataires et Page Six a partagé qu’à partir de 2021, Pitt a obtenu la garde conjointe de leurs enfants. Cependant, leur divorce est toujours en cours, Us Weekly ayant rapporté que le coronavirus a ralenti leurs « affaires juridiques ».

Avant que l’ancien couple de vedettes ne se sépare, il semblait qu’ils avaient des problèmes au paradis. Le Sun a rapporté que l’année où Angelina Jolie a demandé le divorce, le couple a été aperçu à Legoland en train de se disputer. Des spectateurs ont déclaré au tabloïd que les deux stars « n’avaient pas l’air heureux » et avaient l’air « sévère ». Des photos montrent Pitt agrippant le bras de Jolie alors que celle-ci s’éloigne et semble lui crier dessus à un moment donné.

Le divorce n’est jamais une chose facile à vivre, surtout entre des stars d’Hollywood qui sont constamment sous les feux de la rampe. Us Weekly a déclaré que Pitt et Jolie apprennent tous deux à co-parenter leurs enfants après des années de batailles pour la garde et de drames liés aux pensions alimentaires. Pitt a même été vu en train de visiter la maison de Jolie pour passer du temps avec ses enfants, selon le Daily Mail. Espérons que tout s’arrange entre ces deux mégastars pour le bien de leurs enfants.