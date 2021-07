Millie Bobby Brown (Stranger Things) en couple avec le fils d’une rock star

in

L’actrice qui joue Onze a bien grandi. À 17 ans, et en attendant la sortie de la quatrième saison de la série Netflix, elle affiche sur les réseaux sociaux sa relation avec Jake Bongiovi.

Onze est son numéro chance. C’est l’âge qu’elle avait lorsque le personnage éponyme de Stranger Things est entré dans sa vie. Onze, la jeune fille dotée, entre autres, de capacités télékinésiques, a conquis les téléspectateurs et, à 14 ans seulement, le magazine Time l’a désignée comme l’une des « 100 personnes les plus influentes du monde ». Aujourd’hui, à 17 ans, et en attendant la date de sortie de la quatrième saison de la série Netflix, elle passe un été très spécial.

L’actrice, pas très portée sur l’étalage de sa vie privée, a changé d’avis et a officialisé sa relation avec son petit ami sur Instagram. Mais… c’est qui ? Eh bien, un type très habitué à gérer la célébrité, bien que ce soit celle de son père, pas la sienne. Jake Bongiovi est le fils de Jon Bon Jovi, leader du groupe de rock du même nom. Le couple sort ensemble depuis le printemps et a déjà été aperçu ensemble à de nombreuses reprises.

Jake, 19 ans, est le troisième des quatre enfants que le chanteur a eus avec sa femme, Dorothea Hurley. Le garçon, qui a hérité de l’attrait physique de son père, a été joueur de football au lycée Pennington dans le New Jersey jusqu’à ce qu’il obtienne une place à l’université de Syracuse (New York), où il étudie, un exploit que la famille a célébré sur Instagram.

Bien que sur son Instagram, il affirme être acteur, une passion qu’il a héritée de son père, qui a joué dans plusieurs films et est même apparu dans Ally McBeal, la vérité est que, jusqu’à présent, on ne lui connaît aucune activité dans le monde de l’audiovisuel.

Millie Bobby Brown, qui a tourné la saison 4 de Stranger Things à Toronto, est déjà de retour à New York, la ville où elle vit et où elle profite des week-ends avec son petit ami comme celui que l’on voit sur la photo.

Des vacances bien méritées pour l’actrice que l’on a également vue dans Enola Holmes sur Netflix, avant de se lancer dans la promotion de Stranger Things, dont les nouveaux épisodes pourraient sortir début 2022 et dont on a déjà vu la première bande-annonce officielle.