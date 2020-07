Certains fans de Leeds réagissent au message de 20 millions de livres sterling d’Ace au milieu des rumeurs de transfert – .

Photo par Alex Dodd – CameraSport via Getty Images

Les fans de Leeds United sont Twitter ont fourni une réaction mitigée après que Ben White a publié un message émotionnel sur Instagram hier.

L’arrière central très bien noté a été prêté à Leeds lors de sa promotion en Premier League, et avant la nouvelle saison en septembre, il fera rapport à son club parent, Brighton et Hove Albion, dans l’état actuel des choses.

White a déclaré sur Instagram que « quoi qu’il arrive », il n’oubliera « jamais » la façon dont il a été traité par Leeds, en remerciant tout le monde au club de l’avoir soutenu dans ce qui a été « la saison la plus incroyable ».

Les gagnants de la promotion de Leeds United: où étaient-ils il y a 5 ans?

Il est évident que les fidèles de Leeds veulent que White signe sur la ligne pointillée à Elland Road de manière permanente, mais ils ne reçoivent pas cette ambiance du jeune.

Le Daily Mail a récemment affirmé que si Leeds devait signer White de Brighton, ils devraient débourser 20 millions de livres sterling pour ses services.

Quoi qu’il en soit, les fidèles de Leeds espèrent que ce n’est pas un adieu de White car il a produit certains des meilleurs football qu’ils aient vus depuis longtemps.

Voici une sélection de fans de Leeds réagissant au message Instagram de White:

– The Square Ball (@TheSquareBall) 28 juillet 2020

💙💛 Si c’est un adieu et que c’est le dernier que nous voyons de Ben White dans un maillot de Leeds, alors ce doit être un immense merci pour son énorme contribution à notre retour au PL et bonne chance! Quel joueur! @ ben6white #LUFC pic.twitter.com/2hIlTctExm

J’étais convaincu que Harrison était parti et il est resté, chaque chance que Blanc reste aussi #LUFC pic.twitter.com/cJTNr6WUci

Il ne semblait pas que Jack voulait rester. Ça ne ressemble pas à Ben non plus, ce qui me déroute

– HT (@ _ht10_) 28 juillet 2020