Un astéroïde de la taille d’une voiture vient d’être zippé par la Terre en survol rapproché

Un astéroïde de la taille d’une voiture découvert au cours du week-end a fait un survol rapproché de la Terre aujourd’hui (28 juillet), passant notre planète à une distance qui rivalise avec les orbites de certains satellites de haut vol.

L’astéroïde 2020 OY4, qui a été détecté pour la première fois dimanche 26 juillet, a fait son approche la plus proche aujourd’hui à 1h31 du matin HAE (0531 GMT) quand il a survolé la Terre à une vitesse d’environ 27700 mph (44600 km / h), selon l’Agence spatiale européenne. L’astéroïde mesure un peu moins de 3 mètres de large et ne présentait aucun risque d’impact sur la Terre, mais s’est approché des trajectoires de vol des satellites géosynchrones.

« Un minuscule astéroïde de 3 mètres appelé 2020 OY4 a survolé la Terre il y a quelques heures à peine, passant dans l’orbite des satellites de l’anneau géostationnaire », a déclaré des responsables de l’ESA écrit dans une mise à jour Twitter.

Vidéo: Regardez l’animation de l’orbite et du survol de l’astéroïde 2020 OY4

En relation: Survols d’astéroïdes célèbres et appels rapprochés (infographie)

Ce graphique de la NASA montre les emplacements de l’astéroïde 2020 OY4 et de la Terre lors d’un survol rapproché de l’astéroïde le 28 juillet 2020. (Crédit d’image: NASA / JPL-Caltech)

Les estimations du Center for Near-Earth Object Coordination Center de l’ESA et de l’outil de sensibilisation Asteroid Watch de la NASA varient en fonction de la distance exacte de l’astéroïde 2020 OY4 à son approche la plus proche.

L’outil de la NASA a indiqué que la distance la plus proche était d’environ 41 400 km, juste à l’extérieur de l’anneau des satellites géosynchrones à 22 236 miles (35 786 km) au-dessus de l’équateur terrestre. Le centre de suivi des astéroïdes de l’ESA a fixé la portée de survol à environ 35170 km (21 900 miles), ou juste à l’intérieur de l’anneau d’orbite du satellite.

« Bien sûr, il n’y avait aucun risque pour notre planète », a écrit l’astrophysicien Gianluca Masi du Virtual Telescope Project à Ceccano, en Italie.

Cette image de l’astéroïde 2020 OY4 (identifié par une flèche) par Gianluca Masi du Virtual Telescope Project a été capturée le 27 juillet 2020, un jour avant l’approche rapprochée de l’astéroïde sur Terre. (Crédit d’image: Gianluca Masi / Virtual Telescope Project)

Masi a pris une photo de l’astéroïde 2020 OY4 lundi 27 juillet, juste avant le survol. Sur l’image, l’astéroïde ressemble à un point brillant sur une mer de noir striée de lignes d’étoiles.

« Le télescope a suivi le mouvement apparent rapide de l’astéroïde; c’est pourquoi les étoiles apparaissent comme de longues traînées, tandis que l’astéroïde ressemble à un point de lumière brillant et net au centre de l’image, marqué par une flèche », a écrit Masi dans un description de l’image.

Des astéroïdes de la taille de 2020 OY4 survolent la Terre plusieurs fois par mois, ont déclaré des responsables de la NASA dans le passé. En juin 2019, un astéroïde légèrement plus gros que 2020 OY4 a en fait frappé la Terre, mais s’est rompu sans danger dans l’atmosphère, ont déclaré des astronomes.

Envoyez un e-mail à Tariq Malik à [email protected] ou suivez-le @tariqjmalik. Suivez-nous sur @Spacedotcom, Facebook et Instagram.