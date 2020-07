Le directeur sportif Hasan Salihamidzic aurait éclaté le col lors des négociations contractuelles avec David Alaba. Herbert Hainer et Karl-Heinz Rummenigge louent le travail de Brazzo. Thiago n’obtiendra l’approbation que sur des frais de transfert de 30 millions d’euros. Ce sont les nouvelles et les rumeurs sur le FC Bayern.

FC Bayern: Salihamidzic se serait effondré lors des négociations contractuelles avec Alaba

L’avenir de David Alaba au FC Bayern n’est pas clair depuis des semaines. L’Autrichien a encore un contrat jusqu’à l’année prochaine, les négociations pour une prolongation se seraient arrêtées pour la dernière fois. Comme le Image de sport a rapporté, le directeur sportif de la FCB Hasan Salihamidzic s’est même cassé le col lors des dernières négociations contractuelles.

En conséquence, il y a eu une réunion secrète entre Salihamidzic, Alaba, son père George et son conseiller Pini Zahavi dans un restaurant munichois à la fin du mois de juin. Karl-Heinz Rummenigge aurait également été à la table. Lors de la réunion, Zahavi aurait exigé plus de 20 millions d’euros de salaire annuel pour ses clients, après quoi les patrons du Bayern ont été horrifiés qu’une telle somme ait même été envisagée à l’époque de Corona. Brazzo a vigoureusement demandé dans quel monde vivait réellement Zahavi.

Zahavi aurait menacé d’un transfert gratuit de son protégé en 2021 et aurait mentionné à plusieurs reprises le Paris Saint-Germain et Manchester City comme destinations possibles. Les négociations sont suspendues depuis lors.

Les plus jeunes buteurs de Bundesliga du FCB: seuls deux étaient plus rapides que Zirkzee 1/21 Joshua Zirkzee a remporté la victoire du FC Bayern dans le temps additionnel le 18 décembre 2019 au SC Freiburg, faisant de lui l’un des plus jeunes buteurs du FCB en Bundesliga. Qui était le plus jeune quand il a fait ses débuts au but? Le classement en un coup d’œil. 2/21 Place 20: Paul Breitner le 15 mai 1971 contre le 1. FC Köln (19 ans, 8 mois, 10 jours). 21/03 Place 19: Alexander Zickler le 9 octobre 1993 contre le 1. FC Köln (19 ans, 7 mois, 11 jours). 21/04 18e place: Erhan Önal le 7 avril 1977 contre le 1. FC Kaiserslautern (19 ans, 7 mois, 4 jours). 5/21 17e place: Michael Rummenigge le 31 août 1983 contre Kickers Offenbach (19 ans, 6 mois, 28 jours). 21/06 Place 16: David Alaba le 23 octobre 2011 contre Hanovre 96 (19 ans, 3 mois, 29 jours). 21/07 15e place: Hans Rigotti le 10 septembre 1966 contre Karlsruher SC (19 ans, 3 mois, 26 jours). 8/21 14e place: Christian Ziege le 17 mai 1991 contre le Borussia Dortmund (19 ans, 3 mois, 16 jours). 21/09 13e place: Emre Can le 27 avril 2013 contre le SC Freiburg (19 ans, 3 mois, 15 jours). 21/10 12e place: Kingsley Coman le 19 septembre 2015 contre Darmstadt 98 (19 ans, 3 mois, 6 jours). 11/21 11e place: Günther Michl le 27 août 1969 contre l’Eintracht Francfort (19 ans, 2 mois, 28 jours). 12/21 10e place: Ludwig Kögl le 21 mai 1985 contre Karlsruher SC (19 ans, 2 mois, 14 jours). 13/21 9e place: Harald Cerny le 31 octobre 1992 contre le VfB Stuttgart (19 ans, 1 mois, 18 jours). 14/21 8e place: Bastian Schweinsteiger le 13 septembre 2003 face au VfL Wolfsburg (19 ans, 1 mois, 12 jours). 15/21 7e place: Bernd Dürnberger le 4 octobre 1972 contre Wuppertaler SV (19 ans, 17 jours). 16/21 6e place: Reinhold Mathy le 11 avril 1981 face au MSV Duisburg (18 ans, 11 mois, 30 jours). 17/21 5e place: Karl-Heinz Rummenigge le 14 septembre 1974 contre le 1. FC Köln (18 ans, 11 mois, 20 jours). 18/21 4e place: Uli Hoeneß le 28 novembre 1970 contre Eintracht Braunschweig (18 ans, 10 mois, 23 jours). 19/21 3ème place: Joshua Zirkzee le 18 décembre 2019 contre le SC Freiburg (18 ans, 6 mois, 26 jours). 20/21 2ème place: Alphonso Davies le 17 mars 2019 contre 1.FSV Mainz 05 (18 ans, 4 mois, 15 jours). 21/21 1ère place: Roque Santa Cruz le 28 août 1999 face au SpVgg Unterhaching (18 ans, 12 jours).

FC Bayern: Herbert Hainer et Karl-Heinz Rummenigge font l’éloge de Salihamidzic

Hasan Salihamidzic a reçu les éloges du président Herbert Hainer et du PDG Karl-Heinz Rummenigge. « Après trois ans, l’équipe professionnelle a sa signature, est actuellement absolument top en Europe, et les derniers transferts avec Leroy Sana et Tanguy Nianzou montrent que nous apportons à la fois des stars internationales et des meilleurs talents internationaux au FC Bayern », a déclaré Hainer le Image de sport.

En outre, il était fermement convaincu qu’avec lui et Oliver Kahn, ils avaient les compétences sportives du FC Bayern à l’avenir, « afin de continuer à être parmi les meilleurs en Europe ».

Rummenigge a également souligné l’importance du travail de Salihamidzic. « Avec les transferts effectués jusqu’à présent, Hasan a démontré qu’il maîtrisait son entreprise », a-t-il déclaré. Image de sport.

FC Bayern: l’approbation de Thiago probablement uniquement à partir d’une indemnité de transfert de 30 millions d’euros

Thiago du FC Bayern ne sera probablement libéré que cet été d’un montant de transfert de 30 millions d’euros. Cela rapporte le Image de sport. Pendant ce temps, les nouveaux joueurs ne devraient venir que si des joueurs actuels comme Thiago ou Corentin Tolisso quittent toujours le club.

On dit que Hansi Flick veut un quatrième ailier. L’espoir réside dans Ivan Perisic, dont l’ensemble des transferts et des salaires dépasse actuellement le cadre financier. Un arrière droit était également toujours sur sa liste de souhaits.

© imago images / Sven Simon

FC Bayern: Le plan de la phase finale du CL à Lisbonne