Célébration de la journée extraterrestre en provenance de Mondo avec des articles en édition limitée

Alien Day est demain, et avec lui vient toujours des marchandises impressionnantes dans lesquelles nous, fans et collectionneurs, pouvons enfoncer nos mâchoires extensibles. Cette année, Mondo aura de nouvelles épingles, tasses tiki et chemises à collectionner, en vente sur leur boutique en ligne dès aujourd’hui. Les nouveaux articles incluent une nouvelle chemise Jonesy en blanc et noir, de nouvelles épingles en émail de 100% Soft et deux nouvelles variantes de leurs tasses et shooters tiki Alien Queen et Alien Egg. Depuis que Alien Day tombe ce dimanche, Mondo est allé de l’avant et a sorti tout dans la nouvelle collection maintenant et nous permet de célébrer un peu tôt. Vous pouvez mais la collection ici.

Mondo et Alien vont ensemble comme PB&J

« Chaque année en avril, nous célébrons l’un des plus grands personnages de l’histoire du cinéma – Ellen Ripley, dernière survivante du Nostromo et du LV-426. Nous célébrons également les xénomorphes, les face-huggers, l’Alien Queen et le travail collectif des réalisateurs Ridley Scott et James Cameron, le scénariste Dan O’Bannon, l’artiste HR Giger, et des décennies de travail défiant les genres par des acteurs et créateurs légendaires. Et nous célébrons également Jonesy the Cat. Cette année, Alien Day (4/26) atterrit un dimanche, nous lançons donc les festivités un peu tôt avec deux nouvelles variantes des Alien Queen Tiki et Alien Egg Shooters, un tout nouvel ensemble de broches ALIEN de 100% Soft, et un favori de retour maintenant dans les tailles féminines. «











Les tasses Tiki entrent dans différents vitrages: le sang acide et le sas. L’Alien Queen détient environ 22 oz. de liquide, et une idée soignée Mondo souligne, peut également être utilisé comme jardinières. Les tireurs viennent dans les mêmes vitrages. La chemise Jonesy a déjà été lancée, mais sera désormais disponible en coupe unisexe et femme. Les deux couleurs sont super cool, même si je préfère la version noire.

Mon article préféré de Mondo est cependant ces épingles en émail ridiculement mignonnes 100% douces. L’œuf et le Facehugger, le Chestburster, le Ripley avec le lance-flammes et le Xenomorph et le Jonesy sont tous disponibles à la commande pour 10 $ la broche. En tant que fan d’Alien, je vais commander chacun d’eux.

