Joe Pantoliano veut vraiment rejoindre le casting de Matrix 4 en tant que Cypher – / Film

Joe Pantoliano veut vraiment être The Matrix 4. L’acteur a joué dans le 1999 La matrice comme le perfide Cypher, mais n’a pas reçu l’appel de Lana Wachowski, qui revient diriger le film tant attendu The Matrix 4, qui ramène des stars de la trilogie originale Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss. Malgré cela – et le fait que son personnage ait en quelque sorte donné un coup de pied dans le premier film – Pantoliano a appelé plusieurs fois Wachowski avec ses idées sur la façon dont Cypher pouvait revenir.

Il semble que chaque franchise fasse son retour ces derniers temps. Même le Mauvais garçons La franchise, dans laquelle Pantoliano avait un rôle récurrent, est revenue après une interruption de 17 ans et avait un endroit confortable disponible pour Pantoliano pour reprendre son rôle de soutien. Il n’est donc pas surprenant que Pantoliano essaie de faire campagne pour son La matrice caractère, Cypher, pour faire un retour dans The Matrix 4. Juste quelques problèmes: son personnage est mort. Et il n’a pas reçu d’appel de la réalisatrice Lana Wachowski.

Mais cela n’empêche pas Pantoliano de faire appel à Wachowski pour un retour. Dans une interview avec CinemaBlend sur leur podcast ReelBlend, Pantoliano a révélé qu’il avait « fait pression » pour que Cypher revienne et a même « envoyé de petites notes à Lana et lui a demandé, sans réponse ».

Pantoliano a fait un virage mémorable La matrice, apparaissant comme l’expert en piratage Cypher, qui trahirait l’équipage du Nabuchodonosor à l’agent Smith en échange d’une vie de bonheur ignorant (son monologue de steak reste une partie emblématique du film). Mais Cypher finirait par être abattu et tué par les personnes qu’il tentait de trahir avant de pouvoir réintégrer la matrice, incapable de récolter ses fruits. Pantoliano n’apparaîtrait pas dans les deux suites, 2003 La matrice rechargée et Les révolutions matricielles, en raison de la mort de son personnage. Mais avec Neo et Trinity apparemment de retour à la vie après la mort apparente de leurs personnages dans Révolutions, tout est possible.

Mais même Pantoliano a reconnu à quel point cela est improbable, déclarant à CinemaBlend: « Je doute qu’ils vont me ramener. »

Ce n’est en aucun cas à cause de Pantoliano lui-même, qui a maintenu une bonne relation avec les Wachowski, faisant une apparition récurrente dans leur série de science-fiction Netflix Sense8. Mais il semble que pour le moment la décision de Wachowski de ne pas ramener Cypher The Matrix 4 est créative et non personnelle. Et avec la production sur The Matrix 4 actuellement fermé au milieu de la pandémie de coronavirus (COVDI-19), il est probable que Wachowski ne prenne pas beaucoup d’appels professionnels non plus.

The Matrix 4 est dirigé par Lana Wachowski, qui a co-écrit le scénario avec David Mitchell et Aleksandar Hemon. Les membres de la distribution originale de la franchise Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss et Jada Pinkett Smith sont tous prêts à revenir, avec de nouveaux acteurs, y compris Priyanka Chopra, Jessica Henwick, Neil Patrick Harris, Toby Onwumere, Brian J. Smith, Eréndira Ibarra, Andrew Caldwell, et Yahya Abdul-Mateen II. Il n’y a toujours pas de mot si la star de la série originale Laurence Fishburne revient et la rumeur veut qu’Abdul-Mateen joue une version plus jeune du personnage de Fishburne Morpheus. Au-delà de cela, les détails de l’intrigue restent un secret.

The Matrix 4 est toujours fixé pour un 21 mai 2021 date de sortie.

