Star Wars: The Clone Wars Saison 7 Episode 10 Review

Ricky Church passe en revue le dixième épisode de Star Wars: The Clone Wars, «The Phantom Apprentice»…

Toute crainte que le siège de Mandalore ne soit pas à la hauteur de son potentiel devrait être mise de côté, car «The Phantom Apprentice» est sans doute la plus belle demi-heure de Star Wars: La guerre des clones la série est sortie. Tout ce qui y était impliqué – l’émotion, la musique, l’action et plus particulièrement l’animation – était en train de tirer sur tous les cylindres pour créer une histoire très captivante et tendue qui ouvre de nouvelles perspectives sur La vengeance des Sith et les voyages d’Ashoka Tano et de Dark Maul.

Comme si « Old Friends Not Forgotten » ne suffisait pas à faire savoir aux fans que cet arc ne ressemblerait à aucun précédent de la série, « The Phantom Apprentice » reprend directement la conclusion du dernier épisode. Pas de fanfare normale ou de récapitulation de style de bande d’actualités, c’est juste allé directement à Ahsoka qui a rencontré Maul pour la première fois. Il sert à souligner le désir de Dave Filoni de rendre ces derniers épisodes aussi cinématographiques que possible, un fait qui ne devient plus apparent que lorsque les grandes séquences d’action commencent. Tout ce qui concerne le siège de Mandalore crie l’ambition et pour une histoire qui a été taquinée sous divers formats pendant tant d’années, il est très satisfaisant de voir Filoni et le Clone Wars l’équipe se réunit et, dans certains cas, dépasse ces ambitions.

On a beaucoup parlé du fait que le siège a lieu pendant La vengeance des Sith, conduisant à un sentiment croissant de tension au fur et à mesure que l’histoire se rapproche de certains des événements les plus importants du film. Bien que nous connaissions déjà le résultat du film, Filoni crée toujours un grand sentiment d’effroi pour les personnages impliqués. Maul, par exemple, essaie une méthode peu orthodoxe (pour lui au moins) pour tordre les événements à sa manière tandis que Ahsoka se débat avec certaines des implications les plus importantes jusqu’à la fin de la guerre des clones et ce que le Conseil Jedi demande à Anakin. Les moments des personnages sont ceux où «The Phantom Apprentice» est le plus fort, car il examine non seulement la position actuelle de chacun, mais aussi sa provenance. Qu’il s’agisse de l’expulsion d’Ahsoka de l’Ordre, de la création des clones ou de la réalisation par Maul du rôle qu’il devait jouer dans les plans de Palpatine, l’épisode relie une grande partie de la mythologie de Prequel dans un nouveau contexte. En fait, Maul obtient certaines de ses meilleures caractérisations ici alors qu’il s’efforce de se faire un avenir nouveau et audacieux dans le changement radical à venir.

Bien sûr, cependant, une grande partie de cet épisode se déroule autour des batailles qui ont été taquinées depuis un certain temps maintenant. Il aurait été facile pour Filoni et l’équipe de se concentrer uniquement sur les combats, mais ils font le choix le plus intelligent en mettant autant, sinon plus, l’accent sur les émotions entre les personnages. Félicitations à Filoni, qui a lui-même écrit cet épisode, pour avoir créé des parallèles intéressants entre Ahsoka et Maul: deux apprentis qui étaient tous les deux, d’une manière ou d’une autre, forcés de quitter leurs rôles et laissés à regarder en marge alors que le destin continuait sans eux . Cela ajoute un peu plus d’émotion au duel entre Ahsoka et Maul qu’un simple combat Jedi contre Sith, d’autant plus que Maul semblait étrangement sincère à Ahsoka.

Maintenant The Clone Wars a eu de très bons combats au sabre laser dans le passé, mais ce qui place Ahsoka contre Maul au sommet de cette liste est l’ajout de l’acteur original de Dark Maul, Ray Park. Alors que Sam Witwer exprime à nouveau Maul dans ces derniers épisodes, Park, comme révélé lors de la célébration de Star Wars l’an dernier, est revenu à Maul, qui fournit tous ses mouvements pour cette bataille. La différence de qualité est stupéfiante car les mouvements de Maul sont si réalistes et détaillés. Pour ne pas dire ses combats précédents dans Clone Wars ou Rebelles ce n’était pas bien fait non plus bien sûr, mais il y a quelque chose de si familier dans les mouvements de Park qui ne fait que crier Dark Maul, ajoutant à la tension pour Ahsoka. Leur bataille était très cinématographique, remplie de beaucoup d’épées passionnantes entre eux alors que Maul se retournait ou Ahsoka perdait un sabre laser ici ou là. Ahsoka elle-même a été présentée capturée par Lauren Mary Kim, une cascadeuse qui a également fourni les cascades pour Le Mandalorien Caractère armurier. La qualité de l’animation des mouvements et de la chorégraphie de Park et Kim n’était rien de moins que stellaire, offrant une des meilleures actions au sabre laser de toute la saga.

Bien que le point culminant ait été Ahsoka contre Maul, les combats entre les Mandaloriens et les Clone Troopers ne doivent pas non plus être oubliés. Nous avons eu de très bons moments ici, comme Bo-Katan combattant Gar Saxon dans une cage d’ascenseur avec des ascenseurs en marche et l’utilisation de leurs jetpacks ou des loyalistes de Maul attaquant à fond Rex et ses forces. Encore une fois, les batailles entre ces deux groupes étaient beaucoup plus cinématographiques que Clone Wars est généralement et l’interconnexion entre leur combat et le duel au sabre laser vient d’ajouter à l’excitation générale de l’escalade du siège. Cela aurait été un peu agréable de voir un peu plus d’action Mandalorian et Clone, mais cela a quand même livré beaucoup de super combats.

Les autres éléments qui ont joué en faveur de «The Phantom Apprentice» étaient le score formidable de Kevin Kiner. Il a de nouveau augmenté la musique d’un cran tout au long de l’épisode, utilisant des indices de certaines des chansons les plus reconnaissables de la franchise pour ajouter au sentiment tragique de pressentiment. Les notes de « Duel of the Fates » dans diverses parties du duel d’Ashoka et de Maul étaient excellentes, mais il ne s’appuyait toujours pas entièrement sur des airs nostalgiques pour porter l’épisode, créant certains de ses propres sons sur une musique qui semblait toujours très un peu comme Guerres des étoiles«Style.

« The Phantom Apprentice » a livré l’un des meilleurs Clone Wars épisodes de la série. De l’exploration des personnages, des thèmes et des parallèles des voyages d’Ashoka et de Maul à l’action et à l’animation stellaires, Filoni et son équipe ont apporté leur jeu A à cette histoire. Le duel est parmi les meilleurs de la franchise, déjà en grande partie pour la chorégraphie en mouvement de Ray Park et le mélange d’émotion et de tension dans la séquence. Les deux derniers épisodes de Star Wars: La guerre des clones ont beaucoup à vivre, mais même s’ils ne sont pas « The Phantom Apprentice » était un épisode plus que satisfaisant à un moment très attendu.

Évaluation: 10/10

Ricky Church