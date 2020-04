Ce scooter électrique de Xiaomi est parfait pour vos courses

Terra Hiker Chaîne Antivol Vélo à Code, Cadenas Vélo à 5 Chiffres Longueur 1 m pour Bicyclette Moto (Noir)

COMBINAISON PRÉCISE ET SURE À 5 CHIFFRES : Le code à 5 chiffres offre jusqu'à 100 000 combinaisons possibles, ce qui rend presque impossible de le déchiffrer et réduit considérablement les risques de vol ; Un système d’encliquetage intégré garantit que le code peut facilement être rentré sans que des chiffres des bagues ne dérapent ; Encodage facile d’une combinaison chiffrée ; Pratique et facile à utiliser, pas besoin de clés CYLINDRE DE SERRURE EN ALLIAGE DE ZINC RENFORCÉ : le cadenas est recouvert d'une coque en ABS qui ne se fissurera pas à basses températures et ne se déformera pas sous hautes températures ; Le cadenas en alliage de zinc est muni d’un système de fermeture basé sur des normes internationales, étanche à la poussière, à l'eau et résistant au forage et au sciage LA CHAÎNE SUPER SOLIDE RÉSISTE AUX FOREUSES ET AUX SCIES : La chaîne en acier au manganèse est incassable et très résistante à l’usure, inoxydable et résistante au sciage, et garde donc vos biens en sécurité ; la chaîne, constituée de 22 maillons, est longue de 87 cm et avec la serrure, elle permet d’enchaîner jusqu’à 4 vélos DIMENSIONS COMPACTES ET APPLICATIONS MULTIPLES : Ce cadenas est idéal pour protéger contre le vol vos vélos, scooters électriques et motos, mais aussi les échelles, les tondeuses à gazon, les grilles, les clôtures et même les équipements de sports ; Il pèse 645.5 grammes avec une longueur de 100 cm ; Il est recommandé d’enchaîner votre vélo à des barres ou à des structures solides pour accroître le niveau de sécurité GAINE DE CHAÎNE EN TISSU RÉSISTANT À L'USURE ET ANTI-GRIFFES : La chaîne est gainée d’un solide tissu en polypropylène de haute qualité qui résiste aux griffes et rayures ; elle protège la chaîne et évite qu’elle ne raye elle-même vos affaires.