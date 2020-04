Mise à jour d’Android 10 (Go Edition) pour les utilisateurs de Nokia 1 Plus désormais disponible

Nokia a commencé à déployer la première vague de la dernière mise à jour Android 10 (Go Edition) pour l’appareil Nokia 1 Plus dans treize pays. Malheureusement, cela n’inclut pas l’Inde pour l’instant. La première vague de la dernière mise à jour d’Android 10 (Go Edition) pour Nokia 1 Plus sera disponible pour 10% d’utilisateurs dans les pays suivants à partir du 29 avril.

Android 10 (Go Edition) pour la mise à jour 1 de Nokia 1 Plus comprend:

Bahrein

Bangladesh

Egypte

L’Iran

Irak

Jordan

Koweit

Liban

Libye

Malaisie

Maroc

Oman

Pakistan

Qatar

Arabie Saoudite

Sri Lanka

Tunisie

Émirats arabes unis

Yémen

Notamment, la mise à jour atteindra jusqu’à 50% d’utilisateurs dans les pays approuvés d’ici le 2 mai et le 4 mai, 100% de ces marchés approuvés auront reçu une mise à jour Android 10 sur leurs appareils Nokia 1 Plus.

Nokia a été un très bon interprète en termes de publication de la dernière mise à jour logicielle pour ses appareils du budget à la prime. Jusqu’à présent, Nokia a publié la dernière mise à jour d’Android 10 pour Nokia 8 Sirocco, Nokia 7.2, Nokia 4.2, Nokia 3.2 et Nokia 2.2