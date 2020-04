The Umbrella Academy Saison 2 Distribution, date de sortie et intrigue

– Publicité –



Mises à jour de la saison 2 de la Umbrella Academy: Netflix a renouvelé «The Umbrella Academy» pour sa deuxième saison officielle. L’adaptation des bandes dessinées de Gerard Way et Gabriel Bá a gagné en popularité auprès du public. «The Umbrella Academy», l’un des plus grands succès de Netflix en 2019, a reçu 45 millions de vues lors de sa sortie du premier mois lui-même.

Quelle sera la saison 2 de Plot of Umbrella Academy?

La première saison de « The Umbrella Academy » s’est terminée par un cliffhanger avec des téléspectateurs attendant avec impatience les réponses. Steve Blackman, showrunner de l’émission Netflix sait tout ce que Gerard Way a prévu de se produire, même dans les bandes dessinées qui n’ont pas encore été dévoilées.

La seule certitude est que les Hargreeves à différents endroits et à différents moments. Ils devront découvrir et résoudre ce gâchis pour réparer les choses. Ils doivent donc trouver un moyen de faire face à Vanya, la raison de l’apocalypse et des moyens de surmonter la menace.

Le spectacle a déjà abordé plusieurs éléments de la deuxième bande dessinée de la première saison elle-même. Mais il convient de noter qu’il se concentre sur le numéro cinq et le meurtre de JFK. Que l’adaptation télévisuelle récupère ou non ce récit est quelque chose que nous devons attendre et regarder.

Qui sont les acteurs de la saison 2 de la Umbrella Academy?

Tom Hopper en tant que Luther Hargreeves

Ellen Page en tant que Vanya Hargreeves

Emmy Raver-Lampman en tant que Allison (numéro trois)

David Castañeda en tant que Diego Hargreeves (numéro deux)

Robert Sheehan en tant que Klaus (numéro quatre)

Aidan Gallagher en tant que numéro cinq

John Magaro comme Leonard Peabody

Cameron Britton comme Hazel

Adam Godley comme Pogo

Colm Feore en tant que Sir Reginald Hargreeves

Justin H Min en tant que Ben Hargreeves

La nouvelle distribution confirmée est

Ritu Arya comme Lila

Yusuf Gatewood en tant que Raymond le bon présage

Marin Ireland en tant que Sissy, une mère sans excuse

Quelle est la date de production et de sortie de la saison 2 de The Umbrella Academy?

Le tournage de la deuxième saison de «The Umbrella Academy» a commencé en juin 2019. En raison du coronavirus, la production est actuellement suspendue afin que nous puissions nous attendre à de nouveaux films après la fin de la pandémie.

