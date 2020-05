Ce Premier Padmini est exactement comment vous devez restaurer les icônes classiques!

Ce Premier Padmini est basé à Mumbai et le travail de restauration de cette voiture a conquis notre cœur. En le gardant aussi original que possible, il a l’air délicieusement néo-rétro.

Le Premier Padmini est une autre icône de la scène automobile indienne qui était là-haut avec l’ambassadeur d’Hindoustan. Nous vous avons apporté des histoires sur plusieurs ambassadeurs hindous modifiés au cours des dernières semaines, mais cette fois, nous avons un très bel exemple de Premier Padmini. Mais d’abord, un petit cours d’histoire sur le Padmini. Le Premier Padmini a été produit en Inde entre 1964 et 2000. Il a été initialement vendu en Inde sous le nom de Fiat 1100 Delight mais après une décennie, son nom a été changé en Premier Padmini après une certaine Rajput Princess d’Inde.

Ce Premier Padmini modifié est exactement la façon dont les icônes classiques doivent être restaurées.

Cette berline classique à quatre portes était à l’origine basée sur la Fiat 1200 GranLuce Berlina et elle rivalisait avec l’Ambassadeur Hindustan et le Standard Herald (google cette voiture si vous ne vous en souvenez pas). Le Padmini est devenu très populaire dans les années 1970 et 1980 et appartenait également à de nombreuses célébrités de l’époque. Cependant, la marque Premier a rapidement manqué de fortune et le Padmini a dû voir sa disparition inévitable. Le premier ministre a même tenté de faire revivre la marque avec un SUV sous-compact appelé le Rio en 2009, mais cela a également échoué. Le Rio était en fait le premier VUS sous-compact de l’Inde. Le Padmini vit toujours dans les rues de Mumbai et est affectueusement appelé le «kali-pili».

Il a été modifié par MKRAFT qui est basé à Bombay.

La voiture est toujours très appréciée des passionnés, notamment pour sa conception. Une voiture classique ne devient pas plus italienne que cela. Et puis nous avons trouvé cet exemple modifié avec goût du Padmini sur Internet. Ce Padmini est basé à Mumbai et a été modifié par MKRAFT Design et comment! Le minimalisme et la subtilité sont les mots clés lors de la restauration de voitures classiques et c’est exactement ce qui a été fait ici. La seule modification extérieure ici a été le travail de peinture. Attention, tous les panneaux de carrosserie de ce Padmini sont des pièces d’origine et en stock.

Tous les panneaux de carrosserie de ce Premier Padmini sont entièrement disponibles.

Lisez aussi: Cette Ambassadeur modifiée Turned Limo est le meilleur Mod-Job sur un Amby!

La couleur de la carrosserie gris satiné ainsi que les éléments noircis fonctionnent très bien sur la voiture. Toutes les pièces chromées d’origine ont été noircies, puis quelques autres. La calandre noire, les phares et les entourages des clignotants, les pare-chocs avant et arrière, les encadrements vitrés et même le support de plaque d’immatriculation arrière, contrastent magnifiquement avec le travail de peinture de la voiture. Même la ligne de ceinture de la voiture reçoit le traitement noir. Enfin, les roues – et c’est un autre domaine où les gens se trompent généralement avec les voitures classiques – sont délicieusement rétro avec l’élément à rayons multiples et les jantes argentées.

Les intérieurs sont également complètement originaux.

Lisez aussi: Nouveau Gen Maruti 800 rendu numérique; Ressemble très semblable à l’original

Les intérieurs ont également été conservés d’origine. Tout comme les extérieurs, l’intérieur reçoit un traitement tout noir pour les tissus d’ameublement et les garnitures intérieures et rien d’autre n’a été altéré. D’accord, le volant n’est pas si original. La voiture d’origine était livrée avec une belle jante en bois mince mais elle ne semble toujours pas à sa place. Nous ne savons pas si ce Padmini a reçu des mises à jour mécaniques sous le capot. La voiture d’origine était propulsée par un moteur à essence de 1,1 litre qui produisait 47 ch et 71 Nm de couple. Selon nous, c’est l’exemple parfait de la façon dont il faut restaurer ces icônes pour les temps modernes. Vraiment de bon goût!