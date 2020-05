Fantasy Island est maintenant disponible en numérique et Blu-ray, et c’est amusant

Fantasy Island est sorti hier sur Blu-ray et numérique après son ouverture en salles en février dernier. Une réinvention de l’émission classique, elle a été accueillie avec de mauvaises critiques et pas si bien au box-office. Alors que Blumhouse n’a dépensé que 7 millions de dollars pour la production et a réalisé 47 millions de dollars dans le monde, les espoirs étaient certainement plus élevés. Fantasy Island a été créé pour être une nouvelle franchise pour Blumhouse, rejoignant La purge comme ce qui pourrait être un événement annuel. La sortie cette semaine comprend la sortie en salles, ainsi qu’une coupe non notée du film. Les gens de Sony nous ont envoyé une copie numérique de la version non classée pour vérifier, alors montons dans l’avion et voyons où celle-ci se place.

Fantasy Island n’est pas génial, mais c’est intéressant

J’ai manqué celui-ci dans les salles, non pas parce que je ne voulais pas le voir, mais je ne l’ai jamais fait. Après l’avoir regardé, je ne suis pas triste de l’avoir manqué au cinéma. Ce n’est pas parce que c’est terrible, ce n’est pas le cas. Fantasy Island a un début assez rocheux, un milieu très solide, puis une épave de train d’un troisième acte. J’étais super dans ce qui se passait au milieu du film avec les fantasmes, surtout celui avec Maggie Q et le Austin Stowell fantaisie. Je ne gâcherai pas l’histoire ici, mais j’ai trouvé les deux parties intéressantes et émotionnelles. Ce qui n’a pas fonctionné du tout, ce sont les 15 dernières minutes. C’est un gâchis complet, changeant et brisant les règles établies plus tôt dans le film à chaque pause de la scène et présentant une tournure entièrement insatisfaisante.

Donc, comme un film, Fantasy Island est inégal. Ce que je dirai cependant, c’est que cela a l’air incroyable. Vous ne devineriez jamais que cela n’avait qu’un budget de 7 millions de dollars, car le cadre est magnifique et semble phénoménal en HD. Je souhaite qu’ils aient fait plus pour les fonctionnalités spéciales de cette version; la version numérique est livrée avec les deux coupes du film, mais rien d’autre. Le disque contient quelques scènes supprimées, et c’est tout. Mais ils avaient un excellent emplacement et une équipe solide travaillant sur celui-ci; il aurait été bien d’avoir du contenu dans les coulisses.

Dans l’ensemble cependant, c’est un film amusant. Vous serez déçu de la fin, mais suffisamment de choses mystérieuses et amusantes se déroulent pendant la première heure ou Fantasy Island vaut une location à coup sûr.

